Klaudia Fiolová

Dnes o 10:00 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Aby vám nič neušlo: Pozrite si, kedy budú hrať naši na MS 2019 v hokeji

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji štartujú už 10. mája.

MS 2019 v hokeji — Foto: TASR

BRATISLAVA, 9. máj - Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 sa konajú na Slovensku v termíne 10. až 26. mája 2019. Zápasy hostia v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a v košickej Steel Aréne. Naša krajina privíta hokejistov z celého sveta už druhýkrát v poradí. Prvýkrát sa konali majstrovstvá sveta na našom území v roku 2011. Atmosféru hokejových zápasov môžu fanúšikovia zažiť už o pár dní. Formát turnaja bude rovnaký ako po minulé roky. 16 tímov sa rozdelí do 2 základných skupín – A a B. Nadšenci hokejových zápasov môžu zažiť celkovo 56 napínavých zápasov v základnej skupine a ďalších 6 zápasov vo vyraďovacej fáze. Finálové zápasy sa uskutočnia 26. mája v Bratislave.

Slovenskí hokejisti odohrajú na MS 2019 zápasy v skupine A v Košiciach. Aby vám nič neušlo, prinášame vám prehľad zápasov našich reprezentantov:

10.5.2019 20:15 SVK - USA 11.5.2019 20:15 SVK - FIN 13.5.2019 20:15 SVK - CAN 15.5.2019 20:15 GER - SVK 17.5.2019 16:15 FRA - SVK 18.5.2019 20:15 GBR - SVK 21.5.2019 16:15 SVK - DEN

Marcel Haščák a oficiálny maskot Macejko Foto: TASR

Záverečná nominácia SR na MS 2019

Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie pre domáce majstrovstvá sveta sa nedostali obranca Mário Grman a útočníci Tomáš Marcinko a Samuel Buček. Dvadsaťpäťčlenný káder oznámil generálny manažér, Miroslav Šatan.

Takto bude vyzerať záverečná nominácia Slovenska:

Brankári: Marek Čiliak (Kometa Brno, ČR), Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín.), Patrik Rybár (Grand Rapids Griffins, USA/AHL)

Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL), Marek Ďaloga (Mora IK, Švéd.) Martin Fehérváry (HV 71 Jönköping, Švéd.), Christián Jaroš (Ottawa Senators, NHL), Patrik Koch (HC Košice), Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs/NHL), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL)

Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad), Dávid Buc, Adam Liška, Matúš Sukeľ (všetci Slovan Bratislava/KHL), Róbert Lantoši (HK Nitra), Marko Daňo (Colorado Avalanche/NHL, Manitoba Moose, Kan./AHL), Libor Hudáček (Bílí Tygři Liberec, ČR), Michal Krištof (Kärpät Oulu, Fín.), Mário Lunter (Slovan Bratislava/KHL, HC '05 Banská Bystrica), Ladislav Nagy (HC Košice), Marián Studenič (Binghamton Devils, USA/AHL), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens/NHL), Tomáš Zigo (HC '05 Banská Bystrica)

Slovenskí fanúšikovia Foto: TASR

Blížiace sa majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji majú mať aj ekologický rozmer

Pomôcť ekológii má pilotný projekt, ktorý má spájať ľudí nielen pre samotný šport, ale taktiež pre životné prostredie. Zelené novinky šampionátu majú totiž učiť zodpovednejšiemu prístupu v nakladaní s odpadmi. "Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je pomerne bežnou súčasťou významných športových podujatí v zahraničí. Zahraniční diváci, ktorí dôjdu hlavne zo severských krajín ako Nórsko, Dánsko, Švédsko, sú zvyknutí na separáciu. Verím, že aj diváci zo Slovenska a ďalších krajín, kde to nie je také zaužívané, prídu do projektu," uviedol Igor Nemeček, riaditeľ organizačného výboru 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji.

Na štadiónoch a fanzónach v Bratislave a v Košiciach bude umiestnených 580 nádob na triedenie odpadu, či už pôjde o papier, sklo alebo plast. Takto vytriedený odpad následne poputuje na dotriedenie do špecializovaných zariadení. Organizátori tým chcú zároveň vyvrátiť mýtus, že separovať netreba, lebo odpad aj tak skončí v jednej nádobe. Z recyklovateľného materiálu by mali byť taktiež vrecia v jednotlivých nádobách na odpad. Šampionát má taktiež v praxi ukázať, že fungovať sa dá aj bez zbytočného plastu. Vo fanzónach, bufetoch a gastrozariadeniach, ktoré sú zapojené do projektu, si budú môcť fanúšikovia zakúpiť občerstvenie v biodegradovateľných obaloch, teda z ekologickejších materiálov. Znamená to, že taniere a misky budú z cukrovej trstiny, príbor a poháre z bioplastu, pričom poháre budú zároveň zálohované.

"Pri najbližších majstrovstvách máme možnosť byť hrdí nielen na výkon slovenského hokeja. Ale môžeme byť hrdí aj na skutočnosť, že sa Slovensko mení na krajinu, kde je zodpovednosť k životnému prostrediu samozrejmosť," povedal minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd).

Organizátori aj envirorezort veria, že pilotný projekt na Slovensku bude úspešný a že naučí ľudí pristupovať k životnému prostrediu zodpovednejšie. "Chceme ľudí priviesť k separovaniu a k používaniu takých materiálov, ktoré sú recyklovateľné a ktoré aspoň máličko pomôžu k ekologickejšej planéte, ktorá je zahádzaná strašným množstvom odpadu," poznamenal Nemeček. Ak sa projekt vydarí, podľa šéfa ministerstva životného prostredia by mohli byť podobné "zelené" kroky a opatrenia aj súčasťou iných športových či kultúrnych podujatí počas celého roka na Slovensku.

Miroslav Šatan a Dárius Rusnák Foto: TASR

Rusnák vidí slovenskú šancu: "Musia hrať na 150 percent"

Slovenskí hokejisti nedisponujú na domácom šampionáte tak zvučnými menami ako pred ôsmimi rokmi, napriek tomu však majú šancu na úspech. Podľa bývalého kapitána československej reprezentácie Dáriusa Rusnáka je dôležitý najmä kolektívny výkon a tvrdá práca priamo na ľade. "Každý kto sa sleduje hokej sa vždy teší na majstrovstvá, obzvlášť ak sú doma," povedal Rusnák, ktorý v pozícii kapitána priviedol Československo k zlatu na šampionáte v Prahe 1985. Turnaj je podľa neho vrchol nielen pre fanúšikov, ale aj pre samotných hráčov. Aj pre nich je domáce prostredie špeciálne, a hoci ich dostáva pod tlak, poskytuje aj výhodu: "Je to aj o očakávaniach fanúšikov. Slováci musia hrať nie na 100, ale 150 percent. Ak však nechajú na ľade všetko, verím, že ich ľudia podporia," uviedol Rusnák pre TASR.

Pred ôsmimi rokmi pod vedením Kanaďana Glena Hanlona Slovensko nenaplnilo potenciál. V mužstve nechýbali hviezdy NHL Marián Gáborík, Pavol Demitra, či Marián Hossa, napriek tomu sa domáci nedosali ani do štvrťfinále. V súčasnosti je na lavičke SR iný Kanaďan - Craig Ramsay, ale Rusnák poukázal aj na odlišnosť rozpoloženia v mužstve: "Vtedy som mal pocit, že hráči dostatočne nerešpektujú trénera, celkovo spolupráca veľmi nefungovala. Ramsay však doteraz spravil dobrú prácu a myslím si, že aj hráči to vnímajú." Slovenský tím sa síce môže spoľahnúť aj na zámorské posily Tomáša Tatara, Andreja Sekeru či Richarda Pánika, v porovnaní s minulosťou však chýba najužšia svetová špička. Rusnák pripomenul, že mená nie sú všetko a o výsledku rozhodne sila kolektívu. "Našich by som neodpisoval. Ak sa zomknú, predvedú zodpovedný výkon a budú rešpektovať pokyny trénerov, majú šancu na úspech." Slovákov bude hnať dopredu vypredaná Steel Arena a nebude v nej chýbať ani niekdajší dlhoročný útočník Slovana Bratislava. "Chystám sa na úvodné dva zápasy do Košíc, ale verím, že sa Slováci predstavia aj v Bratislave. Štvrťfinále by malo byť minimálnym cieľom. Čakajú nás však veľmi náročné prvé tri zápasy a potom, povedal by som takmer rozhodujúci s Nemcami," povedal Rusnák.