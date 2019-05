TASR

NHL: San Jose postúpilo do finále Západnej konferencie

V konferenčnom finále sa stretnú so St. Louis, ktoré tiež v siedmich zápasoch vyradilo Dallas. Vo finále Východnej konferencie budú bojovať Boston a Carolina.

Hokejisti San Jose Sharks sa prebojovali do finále Západnej konferencie zámorskej NHL. Na snímke hráči San Jose Sharks Joonas Donskoi a Marc-Edouard Vlasic. — Foto: TASR/AP

New York 9. mája (TASR) - Hokejisti San Jose Sharks sa prebojovali do finále Západnej konferencie zámorskej NHL. V rozhodujúcom siedmom dueli 2. kola play off zvíťazili v noci na štvrtok na domácom ľade nad Coloradom Avalanche 3:2 a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy.

