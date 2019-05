TASR

Dnes o 19:26 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lantoši, jeden zo 7 debutantov v reprezentácii: Splnil sa mi sen

Debutantom je aj obranca Erik Černák. Hoci vo veku 21 rokov patrí k najmladším v kádri, zdobia ho už nemalé skúsenosti.

Na archívnej snímke slovenský hokejista Róbert Lantoši prekonáva brankára Iľju Šaripova v zápase juniorských MS v hokeji do 20 rokov Slovensko - Nemecko v roku 2014. — Foto: TASR/AP

Košice 8. mája (TASR) - Sedem nováčikov bez skúseností z majstrovstiev sveta figuruje v nominácii slovenského hokejového tímu na MS 2019. Pre všetkých z nich ide o záväzok i splnenie hokejového sna. Výnimka nie je ani útočník Róbert Lantoši, ktorý účasťou na MS zavŕši najúspešnejšiu sezónu v kariére.

Prečítajte si tiež: ROZHODNUTÉ! Miro Šatan predstavil definitívnu zostavu hráčov na MS

Posledným vyraďovacím sitom prešlo sedem hráčov, ktorí zažijú debut na MS. "Je to perfektný pocit. Bol to odmalička môj sen. Ja sa veľmi teším, že môžem byť v tomto tíme vedľa chalanov, ktorí hrali v NHL," poznamenal Lantoši. Počas sezóny 2018/2019 dostával reprezentačné pozvánky spoločne so spoluhráčom z HK Nitra Samuelom Bučekom, ktorému sa napokon ušiel povestný Čierny Peter. Lantoši štartom na MS zavŕši sezónu, v ktorej sa zúčastnil na viacerých reprezentačných akciách, v drese Nitry získal 68 bodov a patril k najproduktívnejším hráčom domácej súťaže. "Vlani mi v Nových Zámkoch dali šancu po návrate zo Švédska. Potom prišla príležitosť ísť do Nitry, v ktorej som v sezóne 2018/2019 dostal veľkú dôveru. Tú som potreboval a myslím si, že som sa za ňu odvďačil," konštatoval Lantoši.

Debutantom je aj obranca Erik Černák. Hoci vo veku 21 rokov patrí k najmladším v kádri, zároveň ho už zdobia aj nemalé skúsenosti. Rovnako ako Lantoši aj Černák má za sebou životný ročník, v ktorom odohral 62 zápasov za Tampu Bay Lightning v NHL: "Mám za sebou sezónu v NHL, v ktorej som získal určité skúsenosti. Chcem ich zúročiť a hrať hokej, aký som hral aj v Tampe."

Útočník Banskej Bystrice Tomáš Zigo síce absolvoval premiérový šampionát v roku 2017, ale pri tvorbe kádra pre MS 2019 nemal nič isté. Pred dvoma rokmi sa na MS dostal ako čerstvý majster domácej súťaže, nálepku majstra domácej ligy bude mať aj tentoraz: "Nervozita z nominácie trošku bola, predsa len ide o MS, navyše doma. Som preto veľmi rád, že mi to vyšlo. Teším sa z toho, bude to pre mňa ďalšia cenná skúsenosť."