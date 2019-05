TASR

Dnes o 15:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na hokejových MS bude kapitánom Ruska Kovaľčuk

V ruskom kádri figurujú traja brankári, desať obrancov a 14 útočníkov.

Iľja Kovaľčuk, archívna snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Moskva 8. mája (TASR) - Ruský hokejista Alexander Radulov po vypadnutí jeho Dallasu v 2. kole play off NHL neposilní národný tím na MS v Bratislave a Košiciach. Skúsený krídelník sa ospravedlnil pre zranenie.

"Počas bojov v play off NHL bol Alexander Radulov neustále v kontakte s vedením reprezentačného tímu. Prezradil, že nastupoval so zranením a z tohto dôvodu nebude môcť prísť na svetový šampionát do Bratislavy. Želáme mu skoré uzdravenie, veľa šťastia a aby sa dobre pripravil na ďalšiu sezónu," uviedol Ruský hokejový zväz na svojom oficiálnom twitterovom účte.

Kapitánom tímu na MS bude Iľja Kovaľčuk, asistentmi Alexander Ovečkin a Jevgenij Malkin. V stredu to oznámil tréner "zbornej" Iľja Vorobjov, ktorý takisto prezradil, že v prvom zápase v bratislavskej B-skupine proti Nórsku (v piatok o 16.15 h) bude v bránke Andrej Vasilevskij z Tampy Bay.

V ruskom kádri figurujú traja brankári, desať obrancov a 14 útočníkov. Vedenie tímu môže na šampionátovú súpisku zapísať najviac 25 hráčov, čiže pravdepodobne vyškrtne ešte dvoch zadákov. Konečnú nomináciu zverejní Vorobjov v najbližšom čase.