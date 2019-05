TASR

Dnes o 13:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ohlasy médií na víťazstvo FC Liverpool: Kloppovi sa podarilo nemožné

Prečítajte si reakcie medií.

Na snímke uprostred senegalský útočník Liverpoolu Sadio Mané medzi hráčmi Barcelony, vľavo Sergi Roberto a vpravo Arturo Vidal v odvetnom zápase semifinále Ligy majstrov vo futbale FC Liverpool - FC Barcelona na štadióne Anfield v Liverpoole 7. mája 2019. — Foto: TASR/AP

Liverpool 8. mája (TASR) - Ohlasy médií na utorkový odvetný súboj semifinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019, v ktorom FC Liverpool zdolal Barcelonu 4:0 a dokonale zmazal trojgólové manko z minulotýždňového zápasu na Camp Nou (0:3):

The Daily Mirror (Angl.): "Bol to najveľkolepejší večer v európskych dejinách Liverpoolu. A s istotou to bolo aj najúžasnejšie predstavenie v celej histórii klubu. Ešte obdivuhodnejšie než v Istanbule či Ríme. Prekonalo to všetko. Jürgenovi Kloppovi sa podarilo nemožné."

The Daily Mail (Angl.): "Ešte lepšie ako v Istanbule v roku 2005? Zrejme áno. Barcelona je lepšia než AC Miláno. Lionel Messi je lepší ako Kaka. A súčasný Liverpool je lepší než Liverpool pred štrnástimi rokmi. Terajší Liverpool je jednoducho obdivuhodný."

The Sun (Angl.): "Treba sa poďakovať neskutočnému tímovému duchu, taký sa na ihrisku málokedy vidí."

The Telegraph (Angl.): Kráľ návratov predviedol ďalší fantastický comeback. The Reds hrajú akoby na útese, keď im ide o život, vyžmýkajú zo seba maximum. Vo finále budú favoritmi."

Liverpool Echo (Angl.): "Šance Liverpoolu na postup boli po prvom stretnutí mizivé, no nejakým zázračným spôsobom sa im to podarilo, najmä vďaka dychzatajujúcej intenzite a vôli. Vyzeralo to, že Liverpool zostane v tejto sezóne bez trofeje, teraz je od zisku šiesteho pohára európskeho majstra vzdialený 90 minút a má šancu definitívne vyhnať démonov z Kyjeva."

El Pais (Šp.): "Barce sa už v Európe nedá pomôcť... Je to dnes jeden tragický tím, protagonista jednej z najpotupnejších prehier v histórii. Po zvučných triumfoch prišli najkrvavejšie prehry, či už vlani v Ríme, alebo teraz na Anfielde."

El Mundo (Šp.): "O pekle v Anfielde sa bude ešte veľa hovoriť. O jeho scenári, o emotívnom comebacku Liverpoolu, ktorému sa podarilo prebojovať do finále napriek prehre 0:3 na Camp Nou."

El Mundo Deportivo (Šp.): "Príbeh z Ríma sa zopakoval. Barcelona bude opäť chýbať vo finále Ligy majstrov. Nevysvetliteľný debakel barcelonského tímu v Liverpoole, ktorý súpera jasne prevýšil a Barcu drvivo premohol, sa zapíše do dejín katalánskeho klubu ako jedno z jeho najväčších ponížení."

As (Šp.): "Tragédia Barcy na Anfielde. Liverpool rozšliapol roztraseného súpera ako švába. Valverde v krížovej paľbe."

Corriere dello Sport (Tal.): "To bolo niečo, čo by sa malo stať raz za storočie. Messimu a spol. sa to však prihodilo dvakrát za sebou."

Blick (Švaj.): "Liverpoolu sa podaril proti Barce zázrak!"

Tagesanzeiger (Švaj.): "Zázrak z Liverpoolu je na svete."

iDnes.cz (ČR): "Liverpoolsky zázrak. Po prehre 0:3 v úvodnom zápase semifinále sa zverenci Jürgena Kloppa nevzdali a aj v oslabenej zostave zdolali Barcelonu 4:0. Rovnako ako v predchádzajúcej sezóne si tak zahrajú v rozhodujúcom dueli o celkové prvenstvo."