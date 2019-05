TASR

LM: Liverpoolu sa podaril zázrak, Klopp: Naše srdce počul celý svet

Hrdinami Liverpoolu sa stali Divock Origi a Georginio Wijnaldum.

Na archívnej snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. — Foto: TASR/AP

Liverpool 8. mája (TASR) - Zázrak na Anfielde či historické zlyhanie Barcelony, reagovali svetové médiá na triumf futbalistov Liverpoolu v utorkovej odvete semifinále Ligy majstrov. "The Reds" veril po minulotýždňovej prehre na Camp Nou 0:3 iba málokto, zverenci trénera Jürgena Kloppa navyše prišli cez víkend o ofenzívnu oporu Mohameda Salaha. Napriek tomu sa im podaril jeden z najpamätnejších obratov v histórii a po víťazstve 4:0 sa predstavia vo finále druhýkrát za sebou.

"Hráčom som povedal, že niečo také asi nie je možné, ale keďže ich poznám, viem, že majú šancu. Je to neuveriteľné, predviedli obrovskú mentálnu silu. V živote sú aj dôležitejšie veci, ale pocity, ktoré máme, sú úžasné. Ak by som mal popísať tento tím, poviem, že má veľké srdce a dnes bilo nahlas - počul ho celý svet," povedal dojatý Klopp pre BT Sport.

Hrdinami Liverpoolu sa stali Divock Origi a Georginio Wijnaldum. Dvadsaťštyriročný belgický útočník Origi v silnej konkurencii plní funkciu náhradníka, ale po zranení Roberta Firmina sa chopil príležitosti naplno. Pod demontáž Barcelony sa podpísal dvoma zásahmi - otváracím a postupovým. Ten prvý bol jeho premiérový v Lige majstrov. "Myslím si, že to bolo skôr o tíme. Všetci sme bojovali a odmenou nám bola špeciálna noc, obzvlášť sme si povedali, že zabojujeme aj za zranených hráčov. Je to skvelé, naozaj neuveriteľné," povedal Origi na oficiálnom webe LFC.

Veľký podiel na úspechu mal však aj striedajúci žolík Wijnaldum. Do duelu nastúpil po polčasovej prestávke, keď vymenil zraneného Andyho Robertsona. Bol to práve Holanďan, kto v rozmedzí dvoch minút strelil dva góly a vyrovnal skóre dvojzápasu. "Ľudia nás odpisovali, ale vo futbale je možné všetko, dokázali sme to. Keď som sa dozvedel, že začnem na lavičke, bol som nahnevaný, pretože som chcel tímu pomôcť. Našťastie som dostal šancu a dokázal som streliť dva góly," citovala Wijnalduma BBC.

Liverpoolčanov čaká druhé finále za sebou, celkovo sa v súboji o prvenstvo predstavia deviatykrát a v tomto smere sú štvrtý najúspešnejší klub v histórii. Kloppa však sprevádza povesť finálového smoliara, keď v predchádzajúcich dvoch finále neuspel: "Viem čo sa o mne hovorí a je to absolútne pravda. Minulý rok je však za nami. My máme ďalšiu šancu a chceme ju využiť."

V opačnej pozícii je Barcelona, ktorá zažila nepríjemné deja vu. Minulý rok vo štvrťfinále LM doma zdolala AS Rím 4:1, no v odvete "vybuchla" a po prehre 0:3 vypadla. Ešte horší scenár sa zopakoval po roku. Iba druhýkrát v histórii LM sa stalo, aby do finále postúpil tím, ktorý v prvom zápase prehral 0:3. Predtým sa to podarilo práve Barcelone, keď v 1986 prešla cez Göteborg. Celkovo iba štyrikrát v Lige majstrov postúpilo mužstvo s trojgólovým mankom.

"Je to bolestné, o to viac, že sa nám to stalo druhý rok za sebou. Položili nás dva rýchle góly v druhom polčase, nedokázali sme sa presadiť v útoku, súper nás prevýšil. Neviem, čo teraz bude, ale som tréner a zodpovednosť je na mne," priznal tréner "blaugranas" Ernesto Valverde. Rozhodujúci gól inkasovali jeho zverenci po netradičnom rohovom kope. Trent Alexander-Arnold nešpekuloval, poslal prízemný center na Origiho a ten zaskočil hostí. Vynaliezavosť domácich ocenili aj hráči Barcelony. "Pri štvrtom góle sme vyzerali ako školáci," skonštatoval bývalý útočník Liverpoolu Luis Suarez.