Česká hokejová reprezentácia pricestovala do Bratislavy vlakom

Asistent trénera Robert Reichel bol rád, že sa týmto spôsobom vyhli problematickému úseku diaľnice D1.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Praha 7. mája (TASR) - Pätnásťčlenná skupina českej hokejovej reprezentácie vyrazila v utorok predpoludním z pražskej hlavnej stanice vlakom do dejiska svetového šampionátu. Cestou do Bratislavy sa k nim postupne v Pardubiciach, Brne a Břeclavi pridal zvyšok tímu.

Asistent trénera Robert Reichel bol rád, že sa týmto spôsobom vyhli problematickému úseku diaľnice D1. "Pretože tým pádom nehrozí, že zostaneme visieť v zápche. Vďaka tomu stihneme všetky povinnosti aj popoludňajší tréning. Takže deň bude normálny a nebudeme unavení," citoval jeho slová internetový portál idnes.cz.

Ihneď po príchode do Bratislavy sa hokejisti presunuli autobusom do hotela a z odtiaľ podľa internetového portálu isport.blesk.cz do tréningovej haly na prvý tréning. Českí reprezentanti cestovali bežným spojom s cieľovou stanicou v Budapešti, súkromie mali v poslednom vagóne.