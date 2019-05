TASR

Envirorezort zastavil výrub drevín pri Hornáde

Vodohospodári predtým argumentovali, že je potrebné realizovať selektívny výrub drevín v záujme starostlivosti o koryto vodného toku.

Na archívnej snímke minister životného prostredia László Sólymos. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Košice 7. mája (TASR) - Slovenský ochranársky snem (S-O-S) v pondelok (6. 5.) vyzval na zastavenie výrubu brehových porastov rieky Hornád na úseku medzi Kysakom a Ružínom v okrese Košice-okolie. Ide o reakciu na zámer Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ktorý avizoval výrub približne 1000 stromov. Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) dal ešte minulý týždeň pokyn na zastavenie krokov vedúcich k výrubu.

Vodohospodári predtým argumentovali, že je potrebné realizovať selektívny výrub drevín v záujme starostlivosti o koryto vodného toku. V lokalite katastrálnych území Kysak a Trebejov bolo na úseku 2,4 kilometra označených spolu 1148 stromov, respektíve krovia, po oboch stranách vodného toku. Prevažne išlo o vŕby a jelše rôzneho hrúbkového stupňa. „Stromy na výrub boli označené na základe posúdenia ich zdravotného stavu a stupňa poškodenia. Tie, ktoré boli selektívne určené na výrub, boli buď mechanicky poškodené, napadnuté hnilobou, majú narušenú stabilitu, prípadne sú už naklonené, a teda predstavujú potenciálne riziko pri povodniach. Pochôdzka, pri ktorej boli označené stromy, bola vykonaná za účasti odborne kompetentných osôb - a to zástupcu úseku ochrany prírody a znalca v odbore lesníctvo,“ uviedol SVP.

Podľa iniciátorov výzvy by sa výrubom zlikvidovalo útočisko, biokoridor a miesto na hniezdenie množstva chránených druhov vtákov, ale aj vydry, bobra či lososových rýb. „Lužné lesy Hornádu majú kvality prioritného biotopu európskeho významu. Jeho uchovanie je verejným záujmom, osobitne v súvislosti so zmenou klímy a dezertifikáciou Európy. Je taktiež v súlade so zásadnými strategickými dokumentmi Európskej únie (EÚ) a Rámcovou smernicou EÚ o vode, ktorú by plánovaný výrub porušil,“ uviedli s tým, že zámer je neprijateľný pre negatívny dosah na životné prostredie a ekosystém aj podľa signatárov výzvy.

S-O-S žiada, aby SVP ako správca toku stiahol svoje oznámenie o výrube a prehodnotil jeho rozsah v spolupráci s Okresným úradom Košice-okolie a Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR.

Ako za SVP pre TASR uviedol Tomáš Januš, pred pár dňami vstúpil do celej záležitosti minister životného prostredia, ktorý sa spojil s vedením a plánovaný výrub sa zastavil. Potvrdil to aj hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. „Hneď po tom, ako minulý týždeň bolo ministerstvo informované o danom zámere, minister životného prostredia kontaktoval vedenie štátneho podniku s tým, že vydal pokyn na zastavenie týchto krokov s odkazom, že kým je minister životného prostredia, tak zásahy takéhoto formátu nepovolí,“ uzavrel.