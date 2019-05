TASR

Dnes o 16:51 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zvýšenie rodičovského príspevku by malo byť bez špeciálnych podmienok

Či sa bude rodičovský príspevok pravidelne zvyšovať v súvislosti s výškou životného minima, je zatiaľ otázne.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 7. mája (TASR) - Zvýšenie rodičovského príspevku by sa malo dotknúť približne 140.000 ľudí na Slovensku. Zvýšenie by malo stáť približne 145 miliónov eur a malo by byť bez špeciálnych podmienok na nárok. V utorok to vyčíslil minister práce Ján Richter (Smer-SD).

Ministerstvo práce sa v súčasnosti sústredí na prípravu návrhu zákona na zvýšenie rodičovského príspevku. "Približne zo 140.000 poberateľov príspevku je to plus-mínus rozdelené na polovicu. Znamená to, že 49 % by sa mal týkať rodičovský príspevok vo výške približne 370 eur a približne 51 % by sa malo týkať zvýšenie na 270 eur," uviedol Richter. Pracujúcim matkám pred materskou by mal vzrásť príspevok približne o 150 eur a nepracujúcim rodičom o 50 eur.

Z hľadiska nastavenia tohto opatrenia by zvýšenie malo byť bez špeciálnych obmedzení pri nároku na čerpanie. "Časté otázky sú aj v súvislosti, či niektoré veci budú podmienené, ako to bolo za pani ministerky Viery Tomanovej. Nerátame, že by sme obmedzenia dávali, chceme nechať istú flexibilitu," vysvetlil Richter.

Minister práce tiež doplnil, že dvojúrovňové nastavenie rodičovského príspevku nebude protiústavné, keďže už v minulosti to potvrdil Ústavný súd. "Je stále potrebné zvýhodniť matky, ktoré predtým pracovali. Nechceme však niekoho trestať za to, že študoval alebo podobne, preto si myslím, že je dôležité zvýšenie aj o 50 eur v tejto kategórii," myslí si Richter.

Či sa bude rodičovský príspevok pravidelne zvyšovať v súvislosti s výškou životného minima, je zatiaľ otázne. "Ideálne by bolo, aby sa v jednu dobu dostala výška rodičovského príspevku na úroveň čistého príjmu minimálnej mzdy. Ale to je horizont, ktorý nedokážem pomenovať," priblížil Richter s tým, že by sa aj podľa európskych odporúčaní mal dostať na úroveň 60 % minimálnej mzdy. "V tejto chvíli pripravíme aj alternatívu, ktorá by súvisela s valorizáciou. Odrážať sa len od životného minima by v tomto prípade bola cesta späť. Použil by som pružnejší spôsob valorizácie, ktorý by dával šancu vyššieho navyšovania príspevku aj pre budúce roky," avizoval Richter.

Šéf rezortu práce si od vyššieho príspevku sľubuje vyššiu motiváciu pre mladé rodiny mať deti. "Toto by mohol byť nástroj, ktorý by do istej miery mohol motivovať a vytvárať lepšie predpoklady pre mladé rodiny, a aby sme zohľadnili aj zosúladenie rodinného a pracovného života," dodal Richter.