Crowdfunding je príležitosť na lepšie investovanie pre mestá a obce

Mestá a obce môžu využiť kolektívne financovanie niekoľkými spôsobmi.

Bratislava 7. mája (TASR) – Hoci je kolektívne financovanie projektov (crowdfunding) na Slovensku iba v začiatkoch, ponúka veľa príležitostí pre samosprávy nielen na zvýšenie objemu dostupných financií, ale aj na určovanie priorít rozvoja. Projekty, ktoré je ochotná podporiť vlastnými peniazmi aj veľká časť obyvateľov, sú zvyčajne pre komunitu najužitočnejšie. V budúcnosti pravdepodobne crowdfunding nahradí niektoré formy dotácií, vyplynulo z utorkovej bratislavskej konferencie Crowdfunding ako nástroj pri správe vecí verejného záujmu.

"My máme niekoľko celkovo úspešných príkladov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu," povedala producentka a dramaturgička Zora Jaurová. Jedným z takýchto projektov bol podľa nej náučný film Diany Fabiánovej, na ktorý získala peniaze na globálnej crowdfundingovej platforme Kickstarter. "Tento príklad ukazuje, že crowdfunding nie je iba o samotnom financovaní, ale je aj o vytváraní trhu. Film bol následne predaný do mnohých krajín, čo sa začalo práve tým, že ľudia z tých mnohých krajín projekt podporili. Ja si myslím že crowdfunding je veľmi zaujímavý finančný nástroj, ktorý do budúcnosti je veľkou inšpiráciou aj pre samosprávy," povedala Jaurová.

Jeden z príkladov úspešného kolektívneho financovania v spolupráci s obcou prezentovala aktivistka Lívia Gažová. "My sme realizovali stavbu netradičnej lesnej sauny v obci Spišský Hrhov na východe Slovenska. Na túto stavbu sa vyzbierali ľudia v crowdfundingovej kampani. Vyzbieralo sa skoro 10.000 eur," povedala Gažová. Peniaze sa podarilo zaistiť v priebehu týždňa a obec vlastnú stavbu zrealizovala s pomocou vlastného podniku a bude ju po dokončení prevádzkovať.

Mestá a obce môžu využiť kolektívne financovanie niekoľkými spôsobmi. Môžu vystupovať ako sponzor, ktorý organizuje kampaň na existujúcej crowdfundingovej platforme, ako manažér, ktorý vytvorí vlastnú platformu na podporu podnikateľských aj neziskových projektov. Možnosťou je aj to, že si samosprávy vyberú a podporujú projekty z existujúcich platforiem, prípadne môžu vytvárať podmienky na rýchlejšie projektové povolenia či finančnú a technickú podporu projektov.

Podľa riaditeľa odboru bankovníctva Ministerstva financií SR Martina Petra pripravuje tento rezort "kuchársku knihu" pre mestá a obce na využívanie crowdfundingu. "Nemáme tam stanovený termín, ale chceli by sme to spraviť tento rok," povedal Peter. Stanovenie jednoznačných postupov by podľa neho mohlo priniesť väčšie využitie tejto formy financovania.