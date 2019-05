TASR

Kapitán Diego Godin sa po sezóne rozlúči s Atleticom Madrid

Jeden z najlepších obrancov sveta na tlačovej konferencii potvrdil, že novú zmluvu s Madridčanmi určite nepodpíše, no meno nového zamestnávateľa neprezradil.

Futbalista Atletica Madrid Diego Godin. — Foto: TASR/AP Photo

Madrid 7. mája (TASR) - Kapitán Diego Godin opustí po sezóne španielsky futbalový klub Atletico Madrid.

"Som ešte nervóznejší ako pred zápasom. Toto sú moje posledné dni v Atleticu Madrid. Atletico bolo mojim domovom a je ťažké povedať zbohom. Nikdy som nemyslel, že príde tento okamih a nie som naň pripravený," citovala slová 33-ročného hráča agentúra AFP.

Jeden z najlepších obrancov sveta na tlačovej konferencii potvrdil, že novú zmluvu s Madridčanmi určite nepodpíše, no meno nového zamestnávateľa neprezradil. Godin prišiel do Atletica v roku 2010 z Villarrealu a získal s ním trofeje v domácej súťaži, Kráľovskom pohári a Európskej lige UEFA. V rokoch 2014 a 2016 sa prebojoval do finále Ligy majstrov.