Dnes o 16:22 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Plážové volejbalistky Dubovcová a Štrbová budú hrať na MS v Hamburgu

Na MS sa predstaví 48 dvojíc, Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) tento týždeň zverejnila zoznam 45 kvalifikovaných párov, zostávajúce tri miestenky rozdajú prostredníctvom voľných kariet.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. — Foto: Teraz.sk/SVF

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová budú štartovať na blížiacich sa majstrovstvách sveta v nemeckom Hamburgu (28. júna-7. júla). Na svetovom šampionáte sa predstaví 48 dvojíc, Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) tento týždeň zverejnila zoznam 45 kvalifikovaných párov, zostávajúce tri miestenky rozdajú prostredníctvom voľných kariet.

Kľúčový v kvalifikačnom procese bol rebríček pre nasadzovanie (entry renking), v ktorom sa berú do úvahy štyri najlepšie z uplynulých šiestich výsledkov dvojice. Slovenky sa s 1560 bodmi nezmestili medzi 25 párov s miestenkou cez svetový entry renking, ale v rámci redukovaného poradia uchmatli poslednú zo štyroch miesteniek určených pre európske dvojice v kontinentálnej vetve kvalifikácie.

Prísny kľúč do aktuálneho zoznamu 45 kvalifikovaných párov vpustil z Európy len 17 najlepších dvojíc z 11 krajín. Desať je zo zóny Severnej a Strednej Ameriky a karibskej oblasti, osem z Južnej Ameriky, šesť vrátane dvoch austrálskych párov je z ázijskej konfederácie a štyri z Afriky. Majstrovstvá sveta sú najštedrejšie bodovo dotované podujatie v beachvolejbalovom kalendári, čo má v prebiehajúcom cykle kvalifikácie o postup na olympijské hry 2020 do japonského Tokia mimoriadny význam. Šampiónky získajú až 1600 bodov, za účasť vo štvrťfinále je 960 bodov, pre neúspešných osemfinalistov 800 bodov a len za prienik medzi 32 najlepších do šestnásťfinále má dvojica garantovaných 640 bodov.

"Spadol nám kameň zo srdca. Účasť na majstrovstvách sveta neskôr dáva tímom výhodu práve vďaka bodom. Ak sa na šampionáte podarí uhrať dobrý výsledok, v olympijskej kvalifikácii to bude zapísané veľkými písmenami. Sme radi, že sme sa tam predrali," povedala pre oficiálny web SVF Dubovcová, ktorá sa spoločne s Dominikou Nestarcovou predstavila na MS dvakrát - v poľských Starých Jablonkách 2013 obsadili 9. miesto, o dva roky neskôr v Holandsku 17. pozíciu. Pre Štrbovú to bude premiérový svetový šampionát: "Samozrejme, veľmi sa teším, pokúsim sa čo najviac si to užiť. Bolo by skvelé hrať čo najdlhšie, keďže body sú tam naozaj výborné. Je vynikajúce, že sme sa dostali medzi sedemnásť kvalifikovaných dvojíc z Európy."

Žreb skupinovej fázy MS sa uskutoční v utorok 4. júna. Vznikne dvanásť štvorčlenných skupín, z ktorých do šestnásťfinále postúpia dvojice na prvých a druhých priečkach a tiež štyri najlepšie páry z tretích miest. O zvyšné štyri šestnásťfinálové miestenky bude bojovať zostávajúcich osem dvojíc z tretích miest v súbojoch tzv. lucky loser round.