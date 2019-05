Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Pretekár Maťo Homola: Najväčšia rivalita je medzi jazdcami toho istého tímu

Maťo reprezentuje Slovensko na svetových pretekoch.

BRATISLAVA, 7. máj - Maťo Homola jednoznačne patrí medzi najlepších slovenských automobilových pretekárov. Má za sebou veľa úspechov a tento rok mieri ešte vyššie. Chce zdolať európsky šampionát TCR Europe 2019. Hoci sa tento rok posunul z celosvetového šampionátu WTCR na európske preteky, za túto zmenu je veľmi vďačný. Po rokoch má vlastného pretekárskeho inžiniera a skvelý tím.

Maťo má za sebou mnoho pretekov Foto: Archív: Maťo Homola

Ako sám priznáva v rozhovore pre Dobré noviny, vášeň k pretekaniu zdedil po otcovi, ktorý tiež súťažil. Odmalička s ním chodil na preteky a už ako 4 ročný malý chlapec začal jazdiť na motokárach. „Pretekárske gény som zdedil po otcovi. Keď som sa tomuto športu začal naplno venovať, uvedomil som si, že je to jeden z finančne najnáročnejších športov, ktoré som si mohol vybrať. Ale na druhej strane, že to nie je nemožné. Treba chcieť a ísť si za svojím snom,” povedal pretekár.

Motokáry mu slúžili ako základ a odrazový mostík k tomu, aby sa dostal na svetové preteky. Taktiež mal okolo seba tých správnych ľudí, ktorí ho naučili nielen kvalitne jazdiť, ale aj samotnej technike jazdy. Jeho prvé preteky mu nevyšli úplne podľa plánov, ale napriek neúspechu to nevzdal a tvrdo na sebe pracoval ďalej. „Na mojich prvých pretekoch som skončil ako posledný. Bolo to na motokárach. Jediný cieľ, ktorý som si vytýčil, bol, aby ma tí, čo boli najrýchlejší, nepredbehli dvakrát počas toho istého kola. Pomaly som si dával vyššie a vyššie méty a ku koncu mojej motokárovej kariéry som už jazdil o víťazstvo,” spomína.

Maťo má okolo seba tím ľudí, ktorí mu pomáhajú. Foto: Archív: Maťo Homola

Tento rok jazdí na európskom šampionáte Foto: Archív: Maťo Homola

Medzi jeho najväčšie úspechy nepochybne patrí víťazný pohár z pretekov WTCR v Portugalsku, kedy za sebou nechal aj štvornásobného majstra sveta. Jeho najčerstvejšie víťazstvo je prvé miesto, ktoré si odniesol z maďarského Hungaroringu. Tým odštartoval sériu TCR Europe priam výborne.

Na maďarskom Hungaroringu vyhral 1. miesto Foto: Archív: Maťo Homola

Rivalita medzi pretekármi je veľká, keďže každý jazdí sám pre seba. „Každý pretekár chce byť najlepší a ide si tvrdo za svojím, takže kamarátstva sa v tomto športe určite nevytvárajú. A tým, že každý chce to víťazstvo, tak sa často stane aj to, že si robíme naprieky. Je to kontaktný šport, kde sa tomu ani nedá vyhnúť. Napätie cítiť vo vzduchu, keď sú pretekári v jednej miestnosti,” hovorí Maťo. Rivalita nie je ale len medzi jazdcami, ale aj v samotnom tíme.

„Hovorí sa, že najväčší nepriateľ je priamo v tíme, keďže má rovnaké auto, rovnaké podmienky a práve tam sa ukáže, aký je jazdec dobrý. Túto rivalitu som cítil aj teraz na prvých pretekoch v Maďarsku. Preto som rád, že aj napriek tomu, že som v tíme nový, tak sa mi podarilo vyhrať.” dodal. Pred samotným štartom na pretekoch cíti, ako sa mu v tele vyplavuje adrenalín. „Mojím rituálom je, že predtým ako nastúpim do auta, porozprávam sa so svojím vnútorným JA. Nikto iný okrem mňa na okruhu nie je, preto musím v sebe prebudiť vnútornú silu.”

Má na konte viacero víťazstiev Foto: Archív: Maťo Homola

Slovensko prezentuje po celom svete Foto: Archív: Maťo Homola

Veľa ľudí si možno pomyslí, že rýchlu jazdu si Maťo neodpustí ani mimo trate. Ale opak je pravdou. Chce byť príkladom pre jazdcov a “ambasádorom bezpečnej jazdi”. “Od mojich 18 rokov som jazdil na autách, ktoré boli polepené mojím menom, tým pádom som ani nemohol jazdiť rýchlo, lebo každý vedel, že idem okolo ja. To by si o mne ľudia pomysleli, že ten Homola tu ide do zákruty v rýchlosti 200km/h. Ja mám šancu sa vybúriť na okruhoch, takže sa nepotrebujem predvádzať na cestách.”

Okrem pretekov sa venuje aj deťom a učí ich jazdiť na motokárach. Foto: Archív: Maťo Homola

Ak práve nejazdí na pretekoch a netrénuje na trati, tak sa Maťo venuje vysokej škole, ktorú plánuje ukončiť tento rok. „Okrem školy sa venujem aj deťom, učím ich jazdiť na motokárach. Oni tiež potrebujú vzor a ja sa im veľmi rád venujem. Je to veľmi dôležité pre slovenský motošport a pre deti, ktoré sa tomu chcú venovať. Už teraz v nich vidím budúce talenty.”

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore s pretekárom Maťom Homolom.