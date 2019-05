TASR

Dnes o 13:22 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Prípravy na O. Nepelu finišujú, v šatni Slovana budú Rusi

Hala prešla v uplynulých dňoch rôznymi úpravami, aby zodpovedala normám Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Na snímke šatňa hokejového tímu Ruska počas prehliadky zimného štadióna Ondreja Nepelu pred MS 2019 v hokeji v Bratislave 7. mája 2019. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 7. mája (TASR) - Organizátori hokejových MS 2019 finišujú s prípravami na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, ktorý bude hostiť zápasy B-skupiny a vyraďovacej fázy. Hala prešla v uplynulých dňoch rôznymi úpravami, aby zodpovedala normám Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

"Čo sa týka príprav, sme vo finálnej fáze," uviedol na utorkovej prehliadke štadióna riaditeľ organizačného výboru MS pre Bratislavu Roman Štamberský. "Rozšírili sme ľadovú plochu na rozmer 60x30 m, podľa nových pravidiel IIHF sme nainštalovali nové mantinely. Okolo oboch ľadových plôch sme upravili gumové povrchy, po ktorých prichádzajú hráči. Boli prevedené silnoprúdové rozvody, nainštalovaný power-lock, ktorý táto hala potrebuje. Rozvody takisto zostanú súčasťou arény aj po MS. Už vlani sme vykonali údržbu technológie, ktorá zabezpečuje v hale potrebnú teplotu aj v prípade, že vonku budú 30-stupňové horúčavy."

Pripravenosť hlavnej ľadovej plochy preverí testovací zápas, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9. mája. "Bude to akási riadená hra, ktorá bude obsahovať všetky prvky, ktoré sa počas stretnutia môžu udiať - od prasknutého skla, cez zranenie hráča až po nasadenie záchranných zložiek. Nastúpia v ňom žiaci Hobby Bratislava," prezradil Štamberský. Zážitok zo zápasov umocnia divákom svetelné efekty. "Na štadióne prišlo k výmene osvetlenia, ktoré umožňuje vytvoriť veľmi efektnú šou, či už pred zápasom alebo v prestávkach medzi tretinami. Manipulácia so svetlom je v súčasnosti veľmi dôležitá. Pre návštevníkov je pripravený veľmi pestrý a kvalitný program."

V šatniach sa už rozkladajú výpravy tímov B-skupiny. "Štandardne sú šatne veľmi dobre vyriešené už od rekonštrukcie štadióna. Každá sa skladá zo základných častí - veľký priestor pre hráčov, priestor pre realizačný tím, masérov a malý sklad so sušiarňou. Všetko sme upravili, namaľovali, ak bolo treba, tak aj vymenili nábytok. Starostlivosť o hráčov vyplýva z noriem IIHF, zabezpečujeme pre nich pitný režim, ovocie, uteráky, to platí pred každým tréningom a zápasom," povedal Štamberský.

Najkomfortnejšiu kabínu Slovana Bratislava dostali Rusi. Komunikácie medzi ruským tímom a organizátormi sa zhostil bývalý slovenský hokejista Miroslav Lažo. "Fungujem ako styčný dôstojník, respektíve ako akési pojítko medzi ruským tímom a usporiadateľmi. Odoporučili ma mužstvu na základe toho, že som v minulosti v Rusku hral," uviedol niekdajší útočník Neftechimiku Nižnekamsk či Avtomobilistu Jekaterinburg. Hráči zbornej pricestujú do Bratislavy v stredu 8. mája, vo štvrtok v Deň víťazstva nad fašizmom položia kvety a vence k pamätníku na Slavíne. "Spolupracujem s nimi už od príchodu prvých členov výpravy. Mám na starosti všetko od ubytovania, dopravy, zabezpečenia v šatni - stolíkov, predlžovačiek... Či mali Rusi špeciálne požiadavky? Ako veľký národ sú trochu náročnejší, čo sa dá pochopiť. Ale nič mimoriadne. Chceli dva televízory a tri kávostroje," prezradil Lažo.

Zimný štadión Ondreja Nepelu pojme počas šampionátu 9774 ľudí, do predaja ale išlo na každý zápas iba 8156 vstupeniek. Predaných je približne 80 percent z celkového počtu na oba štadióny, duely SR ako i Česka, Ruska, Švédska sú už vypredané. Vstupenky sa dajú kúpiť aj počas MS priamo v hale. "Chceli by sme poprosiť všetkých divákov, aby prišli na zápas v dostatočnom predstihu. Brány štadióna sa otvárajú hodinu a pol pred prvým stretnutím dňa a potom bezprostredne po vyprázdnení haly pred nasledujúcimi zápasmi. Na každého fanúšika čaká dvojzónová bezpečnostná kontrola. Pri prvej mu skontrolujú, či má platnú vstupenku, potom nasleduje osobná prehliadka, kde každý návštevník prejde detekčným rámom a bude mu skontrolovaná jeho batožina. Vstúpi do tzv. bezpečnostnej zóny pred štadiónom, kde si bude môcť kúpiť občerstvenie. Potom bude môcť prejsť k turniketom priamo v aréne, kde mu označia vstupenku a ešte prejde kontrolou, či nemá so sebou nápoje alebo stravu," uviedla riaditeľka komunikácie MS 2019 Michaela Grendelová. Do hál bude okrem jedla a nápojov zakázané priniesť aj vlajky na železných a drevených tyčiach. Povolené sú iba vlajky na plastových tyčiach s maximálnou dĺžkou 1,5 metra. Vzhľadom na daždivé počasie sa organizátori rozhodli umožniť fanúšikom zobrať so sebou do haly dáždniky. Povolené sú aj zvonce, rapkáče, zakázané sú trúbky či vuvuzely. "Prehliadky sú presne podľa toho, ako nám káže zákon SR. Predstavitelia IIHF boli veľmi milo prekvapení, že Slovensko je jedna z mála európskych krajín, ktorá má veľmi prísne zákony, čo sa týka bezpečnosti počas športových podujatí," povedala Grendelová.

Súčasťou haly je aj IIHF uniform centre, teda špeciálne miestnosti, v ktorých sa upravujú dresy pre hráčov. Na vyrobené dresy sa našijú menovky a čísla. Pre zástupcov médií je pripravené tlačové centrum, ktoré sa nachádza hneď za východmi z tribúny za bránkou. Na mieste, kde sa nachádzalo press centrum počas MS 2011, je teraz umiestnená VIP zóna. Tlačové stredisko sa otvára v stredu 8. mája a zmestí sa doň 300 novinárov. Z nich 80 je zo Slovenska (píšucich aj fotografov). Na novinárskej tribúne je k dispozícii dokopy 220 miest. "Celkovo je v oboch dejiskách akreditovaných približne 700 zástupcov médií, z toho vyše 500 píšucich novinárov a pracovníkov online médií, zvyšok sú pracovníci televízií. Veľmi nás teší, že je o tento šampionát v médiách veľký záujem. Okrem tradičných hokejových krajín prídu aj novinári z Bieloruska, Maďarska, Holandska, jeden novinár z Mongolska či dokonca televízny štáb z Čínskej republiky," dodala Grendelová.