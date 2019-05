TASR

Hádzanárske zväzy SR a Španielska sa dohodli na vzájomnej spolupráci

V rámci projektu počítajú s výmenou informácii, skúseností, či ľudských zdrojov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenský zväz hádzanej (SZH) v utorok podpísal memorandum o spolupráci s Kráľovskou španielskou hádzanárskou federáciou (RFEBM). V rámci projektu počítajú s výmenou informácii, skúseností, či ľudských zdrojov.

"Súčasťou tejto spolupráce bude zdieľanie z metodických postupov, stáže trénerov, lektorov a rozhodcov, ktorí dostanú možnosť skúsiť ako sa píska v inej krajine," povedal prezident SZH Jaroslav Holeša.

Utorkové memorandum je vyústením dlhodobo nadštandardných vzťahov. Počiatok myšlienky na medzinárodnú spoluprácu siaha niekoľko rokov dozadu. "Pred troma rokmi sme naštartovali proces rozvoja hádzanej na Slovensku. Cítili sme, že potrebujeme pracovať na všetkých úrovniach. Pozvali sme zahraničných trénerov a jedným z nich bol Fernando Gurich, ktorý je aj technický riaditeľ. Práve od neho prišla iniciatíva, že by sa pokúsil sprostredkovať spoluprácu so Španielmi. My sme radi, že sme dostali možnosť učiť sa od úradujúcich majstrov Európy," dodal Holeša.

Napriek kvalitatívnemu rozdielu Španieli veria, že spolupráca so Slovenskom prinesie benefity aj im. Navyše, prezident RFEBM Francisco Vidal Blazquez Garcia je presvedčený, že medzinárodné partnerstvá sú dôležité pre celkový rozvoj hádzanej. "Hádzanársku obec vnímam ako jednu veľkú rodinu. Myslím si, že jediná cesta k celosvetovému rozvoju tohto športu je vzájomná kooperácia. Podľa mňa rozdiel medzi Španielskom a Slovenskom nie je zas až tak veľký a aj pre nás je to šanca naučiť sa niečo nové," povedal Garica.