Klaudia Fiolová

Praha rozbieha Akčný plán, s ktorým zníži emisie až o 40 %. Takto sa jej to podarí

Vypracovali akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy.

Praha — Foto: Wikimedia

PRAHA, 7. máj - Vedenie hlavného mesta Prahy pripravuje Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy, ktorá má metropole pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 až o 40 %. Dokument má ukázať cestu a navrhnúť opatrenia, pomocou ktorých bude Praha schopná splniť svoje záväzky. Akčný plán vzniká v súvislosti s iniciatívou Paktu starostov a primátorov v oblasti klímy a energetiky, ku ktorému pristúpila Praha minulý rok. Zapojiť sa do nej môžu mestá z členských štátov Európskej únie. Pakt má pomôcť so znížením podielu na celosvetovej zmene klímy.

Prípravu a koordináciu bude mať na starosti pracovná skupina, ktorá zaistí, aby plán nadväzoval aj na ostatné stratégie a zámery hlavného mesta.

„Musíme významne posilniť odolnosť mesta proti zmenám klímy a znížiť naše prispievanie k tvorbe skleníkových plynov. Pomôžu aj tie najmenšie kroky. Obnovujeme a rozširujeme mestskú zeleň, lesoparky a revitalizujeme vodné plochy. Projekt Divokej Vltavy na Cisárskom ostrove alebo príprava prímestského parku Soutok patrí medzi ukážky toho, že hlavné mesto neprešľapuje na jednom mieste,“ uviedla Jana Plamínková, predsedkyňa Výboru pre životné prostredie hlavného mesta Praha na ich oficiálnej webovej stránke.

Cisársky ostrov Foto: Wikimedia

Medzi ďalšie opatrenia, ktoré mesto zavádza, patria projekty na zadržiavanie zrážkovej vody alebo výsadba stromov v meste. Sem patrí aj aktuálne prispôsobenie režimu kosenia trávy a zelene súčasným podmienkam sucha. Pre ochranu životného prostredia a zastavenie klimatických zmien je potrebné významne znížiť emisie skleníkových plynov po celom svete.