Dnes o 10:24 V Bojniciach rozpovie sen príbeh prestavby zámku inšpirovanej láskou

Podujatie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel. Duchárstvo a strašenie ale nahradí romantika a poetika.

Pohľad na Bojnický zámok, ilustračná snímka. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 7. mája (TASR) - Romantický príbeh láskou inšpirovanej prestavby Bojnického zámku rozpovie prostredníctvom desiatok hercov nové podujatie Slovenského národného múzea (SNM)- Múzea Bojnice Festival zámockých príbehov. Jeho prvý ročník nesie názov Romantický sen a návštevníci si ho na zámku budú môcť pozrieť od stredy 8. mája. Informovala o tom vedúca oddelenia múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom múzea Petra Gordíková.

Podujatie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel. Duchárstvo a strašenie ale nahradí romantika a poetika. "Podujatie návštevníkom priblíži romantický príbeh láskou inšpirovanej prestavby Bojnického zámku. Romantický sen ale nie je len o prestavbe, inšpiráciách a architektúre. Predovšetkým je to príbeh o nenaplnenej láske, vizionárskych predstavách, veľkých snoch aj ťažkých rozhodnutiach," načrtla Gordíková.

Niekoľko desiatok hercov v dobových kostýmoch prebudí podľa nej dej Romantického sna k životu v stredu 8. mája a do jednotlivých komnát zámku prenesie príbeh inšpirovaný minulosťou s presahom do súčasnosti. "Životný príbeh samotného grófa Jána Františka Pálffyho je možné v Bojniciach aj po viac ako sto rokoch vnímať na každom kroku. Na zámku i v meste zanechal kus svojho srdca, svojho života, svojej osobnosti. Lásku k tajomnej žene nám dodnes pripomína brečtan obopínajúci hradné múry. Pálffy si ho tajne vypýtal od francúzskeho záhradníka a s láskou v srdci a slzami v očiach ho zasadil do zeme v Bojniciach," dodala.

Nosné podujatie tohtoročnej sezóny si návštevníci zámku budú môcť pozrieť od 8. do 12. mája a následne od 16. do 19. mája.