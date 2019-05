TASR

Dnes o 10:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kompany priblížil Citizens k obhajobe titulu, prekvapil i Guardiolu

V nedeľňajšom záverečnom kole sa futbalisti Manchestru City predstavia na pôde Brightonu, Liverpool privíta Wolverhampton Wanderers.

Na archívnej snímke vpravo hráč City Vincent Kompany. — Foto: TASR/AP

Manchester 7. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa výrazne priblížili k obhajobe titulu anglického majstra. V predposlednom kole Premier League zdolali Leicester City 1:0 a na čele tabuľky si udržali jednobodový náskok pred Liverpoolom. V nedeľňajšom záverečnom kole sa predstavia na pôde Brightonu, Liverpool privíta Wolverhampton Wanderers.

Citizens sa proti Leicestru 70 minút trápili, vykúpila ich až delovka kapitána Vincenta Kompanyho z 25 metrov do šibenice. "Bol to môj prvý gól v tejto sezóne a prišiel v tom najvhodnejšom čase. Boli sme frustrovaní, dlho sme nevedeli nájsť kľúč k prekonaniu obrany Leicestru. Povedal som si, že to skúsim strelou z diaľky a padlo to tam. Na tréningoch som už strelil viacero takýchto gólov, teraz to konečne vyšlo aj v zápase," povedal belgický stopér pre akreditované médiá.

Tréner Citx Pep Guardiola patril k tým, ktorí pred zápasom Kompanyho nabádali, aby to zbytočne neskúšal strelami z diaľky. "Povedal som Vincentovi, nech radšej prihrá spoluhráčovi. Úprimne poviem, príliš som mu neveril, že by mohol streliť takýto exportný gól. Futbal však niekedy býva bláznivý. Futbalisti sú ako umelci, ktorí sa často musia rozhodnúť v priebehu pár sekúnd. Vincent nás priblížil k vytúženej méte, musíme však teraz ešte zvládnuť záverečný zápas v Brightone," zdôraznil Guardiola.