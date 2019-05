TASR

Ako prví na Slovensku: V tomto meste liečia onkologicky choré deti rozkošní štvornohí terapeuti

Kanisterapia je formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, teda na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

Na snímke vpravo terapeutka Ľubica Bátoryová počas terapie pre detských onkologických pacientov za účasti špeciálne vycvičených psov, tzv. kanisterapie v priestoroch Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici v pondelok 6. mája 2019. — Foto: TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 6. mája (TASR) – Detskí onkologickí pacienti v Banskej Bystrici majú možnosť ako prví pacienti na Slovensku absolvovať terapiu za účasti špeciálne vycvičených psov – kanisterapiu. Ide o pilotný a jedinečný projekt v našich podmienkach pod názvom Daj labku, kamarát, ktorý v pondelok predstavili v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici. Štvornohými prísne zdravotne monitorovanými "terapeutmi" sú psy plemena švajčiarsky ovčiak, päťročná sučka Fany a dvojročný Iorek, ktoré médiám predviedli, ako taká terapia vyzerá.

Podľa Pavla Biciana, zástupcu prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU DFNsP a predsedu občianskeho združenia (OZ) Svetielko nádeje od kanisterapie očakávajú, že deťom prinesie úľavu, zmierni stavy úzkosti a obáv, ktoré vyplývajú z nemocničného prostredia, medicínskych úkonov, bolesti a sprievodných znakov liečby. Choré deti to zároveň stimuluje k pohybu a cvičeniu úmernému ich aktuálnemu zdravotnému stavu. Prispeje to aj k ich rehabilitácii počas liečby a rýchlejšej rekonvalescencii.

Na snímke terapia pre detských onkologických pacientov za účasti špeciálne vycvičených psov, tzv. kanisterapia v priestoroch Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici v pondelok 6. mája 2019 (Foto: TASR - Dušan Hein)

"Vnímame to pozitívne, prídu živé bytosti, ktoré ich rozptýlia, a veľmi sa teším, že sa to podarilo. Psíky sú pravidelne sledované veterinárom, možnosť, že by došlo k nejakej infekcii, je minimálna. Samozrejme, deti, ktoré majú veľmi oslabenú imunitu alebo prebiehajúcu infekciu, sa na terapii nemôžu zúčastniť, platia prísne kritériá. Zatiaľ plánujeme kanisterapiu jedenkrát týždenne, trvá asi trištvrte hodiny. Budeme to priebežne vyhodnocovať a ak sa osvedčí, tak to bude aj častejšie," priblížil Bician.

"O kanisterapii v nemocničných podmienkach sme doteraz vedeli iba zo zahraničných pracovísk a štúdií, ktoré túto terapeutickú doplnkovú metódu hodnotia veľmi pozitívne. Teraz môžeme jej prínos ponúkať a skúmať i u nás," dodal Bician.

Na snímke vpravo terapeutka Ľubica Bátoryová počas terapie pre detských onkologických pacientov za účasti špeciálne vycvičených psov, tzv. kanisterapie v priestoroch Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici v pondelok 6. mája 2019. (Foto: TASR - Dušan Hein)

Projekt, ktorý v detskej nemocnici spustili od apríla, je určený pre deti a adolescentov s diagnostikovaným onkologickým ochorením. Jeho ambíciou je umožniť tento typ terapie aj na ostatných detských lôžkových oddeleniach v SR.

"Spolu s našimi partnermi sme museli vypracovať metodiku zameranú na všetky oblasti zabezpečenia podmienok v súvislosti s poskytovaním kanisterapie, nastaviť podmienky a pravidlá na výkon terapie, čo bol náročný proces. Som veľmi rád, že sme sa do toho pustili, prekonali všetky prekážky a dnes sa môžeme tešiť spolu s deťmi," doplnil medicínsky riaditeľ DFNsP Miloslav Hanula.

Projekt iniciovalo OZ Svetielko nádeje, ktoré prizvalo na spoluprácu OZ Physio Canis a nemocnicu. Vlani v máji schválilo žiadosť o schválenie kanisterapie na oddeleniach detskej onkológie a hematológie ministerstvo zdravotníctva. Nasledovali všetky kroky k tomu, aby výkon terapie spĺňal potrebné terapeutické, bezpečnostné a hygienické podmienky.

