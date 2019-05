TASR

LM: Valverde pred odvetou na Anfielde opatrný: Je to otvorené

Barcelona jej dva predchádzajúce súboje na pôde FC Liverpool vyhrala. Vzájomná bilancia oboch 5-násobných európskych majstrov je vyrovnaná.

Jurgen Klopp, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. mája (TASR) - Tímový duch a snaha o veľký obrat poženú vpred futbalistov FC Liverpool v utorňajšej odvete semifinále Ligy majstrov 2018/2019 na Anfielde proti FC Barcelone. Pred týždňom v prvom súboji na Camp Nou prehrali "The Reds" 0:3, chýbať im bude Brazílčan Firmino, ale flintu do žita vôbec nehádžu. Kataláncov môže v kútiku mysle mátať minuloročné nečakané vypadnutie vo štvrťfinále s AS Rím, keď po domácej výhre 4:1 prehrali vo "večnom meste" 0:3 a senzačne vypadli.

Firmina vyradilo svalové zranenie a fanúšikovia LFC dúfajú, že hrať bude aspoň egyptský útočník Mohamed Salah. Ten sa v lige v Newcastle (3:2) zranil po súboji so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom, vyniesli ho na nosidlách a čakali ho lekárske testy. Nemecký tréner Liverpoolu Jürgen Klopp po zápase potvrdil, že Salah dopozeral duel v šatni a mohol by byť v poriadku. "Keď sme prišli do šatne, Mo pozeral zápas v TV. Mal by byť OK. Ale musíme počkať, čo povedia lekári. Firmino nebude na utorok k dispozícii a uvidíme, či vôbec nastúpi do konca sezóny," citovala Kloppa britská BBC.

LFC už v minulosti veľké obraty dokázal. Pamätné je istanbulské finále LM v roku 2005 a obrat proti AC Miláno. "Vždy ideme na ihrisko pripravení dokázať, že môžeme uspieť. V tíme je obrovská podpora aj od hráčov, ktorí sa nevošli do nominácie na odvetu, resp. ktorí v nej nenastúpia. Teraz to nie je v mužstve o egách jednotlivcov, preto sme tam, kde sme. Ak by sme aj v tejto sezóne vyšli naprázdno, budeme späť v tej nasledujúcej a ďalšej a ďalšej. A dúfame, že získame to, čo si klub zaslúži. Najprv sa sústredíme na utorok, a ak sa k nám prikloni aj šťastie, môžeme postúpiť," citovala agentúra AFP obrancu anglického mužstva Andyho Robertsona. Minuloročný neúspešný finalista, ktorý stále bojuje v Premier League o prvý titul po dlhých 29 rokoch, nedostal doma gól v predchádzajúcich 4 súbojoch LM.

Čerstvý španielsky majster doma rozhodol súboj s Liverpoolom definitívne v záverečnej štvrťhodine po dvoch góloch Lionela Messiho. V ligovej generálke prehral so Celtou Vigo 0:2, ale tréner Ernesto Valverde dal priestor menej vyťaženým hráčom a šetril opory, vrátane Messiho. Už po prvom zápase zostával kouč "Barcy" opatrný. "Liverpool je mužstvo, ktoré dokáže každého súpera dostať do úzkych. A áno, minulý rok sme mali vo štvrťfinále trojgólovú výhodu a vypadli sme. Veríme si však, sme v pohode, prvý výsledok hovorí v náš prospech. No je to stále otvorené," povedal Valverde. V podobnom duchu hovoril aj Messi, ktorý je v tejto sezóne s 12 gólmi najlepším strelcom LM. A fantastický gól z priameho kopu v prvom zápase do šibenice Alissonovej brány bol už jeho jubilejným 600. v drese FCB. "Ešte nie je nič hotové. Ideme totiž na ihrisko, kde sa hrá veľmi ťažko. Anfield má obrovskú históriu a domáci tam dokážu tlačiť každého. Ale samozrejme, sme šťastní za výsledok 3:0 v prvom zápase. Teraz však príde kľúčový moment, ten najlepší, musíme sa zomknúť najviac ako to len bude možné a viac ako doteraz. Na začiatku sezóny sme si povedali, že chceme spoločne triumfovať." Barcelone zrejme bude chýbať Francúz Ousmane Dembélé. Ten sa zranil hneď na začiatku súboja so Celtou, ktorá Barcelone uťala sériu 23 súťažných duelov bez prehry.

Barcelona jej dva predchádzajúce súboje na pôde FC Liverpool vyhrala. Vzájomná bilancia oboch 5-násobných európskych majstrov je vyrovnaná (3-3-3, skóre 9:6 v prospech Španielov). Zápas povedie ako hlavný rozhodca Turek Cüneyt Çakir.