TASR

Včera o 20:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Negarantované dôchodkové fondy 2. piliera zarobili 13,32 %

Rok 2019 priniesol pre slovenský dôchodkový systém zvýšenie sadzby príspevkov do druhého piliera zo 4,5 % na 4,75 %, ako aj dlhoočakávanú ústavnú garanciu druhého piliera.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 6. mája (TASR) - Priemer zhodnotenia garantovaných dôchodkových fondov, v ktorých je uložených 74,8 % majetku sporiteľov v 2. pilieri, dosiahol 1,26 %. V negarantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných iba 25,2 % úspor, avšak tieto fondy za prvé štyri mesiace tohto roku zarobili v priemere 13,32 %. Objem majetku v druhom pilieri dosiahol ku koncu apríla 2019 hodnotu 8,636 miliardy eur. Januárový ústup centrálnych bánk od plánov na zvyšovanie sadzieb podporil v raste dlhopisové, ale najmä akciové trhy.

"Prvé mesiace roka 2019 sú ďalším obdobím, ktoré dokazuje potenciál výkonnosti negarantovaných fondov, ktorý je z dlhodobého hľadiska, aj keď pri vyššej kolísavosti, nepomerne väčší ako pri garantovaných fondoch. Sporiteľ, ktorý má viac ako desať rokov pred odchodom do dôchodku, by tento dôvod nemal opomínať a minimálne časť úspor v druhom pilieri by mal presunúť do negarantovaného fondu," odporúča Marián Kopecký, predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (DSS).

Ako ďalej povedal, počas celej existencie druhého piliera k začiatku tohto roka je priemerné ročné zhodnotenie v garantovaných fondoch na úrovni 2,03 % p. a., t. j. +0,24 % nad infláciou a v negarantovaných fondoch na úrovni 4,25 % p. a., t. j. +2,46 % nad infláciou.

Rok 2019 priniesol pre slovenský dôchodkový systém zvýšenie sadzby príspevkov do druhého piliera zo 4,5 % na 4,75 %, ako aj dlhoočakávanú ústavnú garanciu druhého piliera. Primerané hmotné zabezpečenie v starobe, podľa Ústavy SR, sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

"Ako správcovia úspor budúcich dôchodcov to vnímame tak, že štát v demograficky pohnutých časoch takto formálne deklaruje svoj záväzok podporovať druhý pilier a sporenie si na dôchodok ako nevyhnutnú súčasť zabezpečenia sa ľudí v starobe. Tejto skutočnosti zodpovedá aj fakt, že záujem mladých ľudí o sporenie na dôchodok neustále narastá aj v roku 2019," uzatvára Kopecký.