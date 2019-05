TASR

Novou predsedníčkou Únie žien Slovenska je J. Vaľová

Jana Vaľová, archívna snímka. — Foto: TASR Michal Svítok

Banská Bystrica/Bratislava 6. mája (TASR) – Únia žien Slovenska (ÚŽS) má novú predsedníčku. Na čele jedného z najstarších občianskych združení, ktoré na Slovensku pôsobí od roku 1945, bude v nasledujúcom období stáť poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Vaľová. Predsednícku funkciu si prevzala v pondelok v Banskej Bystrici na slávnostnom zhromaždení okresných a krajských organizácií ÚŽS.

"Je mi nesmiernou cťou, že som dostala podporu ujať sa tohto postu a budem aktívne pracovať na podporu žien, ich rodín a spoločenského uplatnenia na celom Slovensku,“ uviedla Vaľová pri inaugurácii do funkcie predsedníčky organizácie, združujúcej 12.000 členov z celého Slovenska. Zdôraznila, že chce nadviazať na prácu doterajšej predsedníčky Ireny Belohorskej, ktorá ÚŽS viedla 22 rokov. Plánuje preto pokračovať v rozbehnutých projektoch, no jej ambíciou je i zdynamizovať činnosť Únie prostredníctvom nových aktivít. "Rada by som nimi propagovala kreativitu slovenských žien, silné príbehy, ktorými si Slovenky v nejednom prípade vyslúžili i celosvetový rešpekt,“ priblížila Vaľová, ktorá chce týmto spôsobom aj inšpirovať iné ženy.

Nová líderka ÚŽS zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu žien v spoločnosti, materstvo i ženskosť, ktoré robia svet jemnejším a láskavejším. Zároveň však priznáva, že vo verejnom živote by mali mať ženy výraznejšie miesto. "Aj keď vyznávam aj množstvo konzervatívnych názorov, verím, že sa dajú skĺbiť tradičné rodové roly s modernou dobou a ženy na Slovensku získajú ešte viac odvahy a úcty, ktorá im prináleží,“ načrtla Vaľová.

Nová predsedníčka ÚŽS Jana Vaľová je aktuálne štvrté volebné obdobie poslankyňou NR SR, tri z nich pôsobila vo výbore pre európske záležitosti a bola stálou členkou komisie pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Ako členka Výboru NR SR pre sociálne veci dlhodobo sleduje problematiku rovnoprávnosti, emancipácie a uplatnenia žien na Slovensku. Naposledy participovala na zákone o zastropovaní dôchodkového veku, pričom jej pozmeňovací návrh upravil znenie zákona tak, aby ženy mohli odchádzať do dôchodku skôr, v závislosti od počtu vychovaných detí.

ÚŽS realizuje počas svojej takmer 75-ročnej histórie aktivity, ktoré sa zameriavajú na propagáciu slovenskej kultúry, histórie a tradícií. Je silnou súčasťou komunity v slovenských mestách a obciach. Podporuje rodiny viacgeneračného spolužitia a je dôležitým hlasom žien v slovenskej spoločnosti. Podporuje slovenskú literatúru, napríklad organizáciou festivalu poézie a prózy Vansovej Lomnička.