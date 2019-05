TASR

Včera o 16:14 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rodičovský príspevok by mal ísť výrazne hore. Pozrite sa, o koľko si prilepšíte

V parlamente je aj návrh na odpustenie poplatkov pri vybavovaní si nových dokladov po uzatvorení manželstva.

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

Bratislava 6. mája (TASR) - Rodičovský príspevok by mohol tým, ktorí pred materskou pracovali, vzrásť až o 150 eur a nepracujúcim o 50 eur. Avizoval to premiér Peter Pellegrini s tým, že Smer-SD trvá aj na ďalších opatreniach, ktoré majú byť predložené do parlamentu v rámci koaličného sociálneho balíka. Pripomenul však zároveň, že zdravé verejné financie sú pre vládu prioritou.

"Tým najzásadnejším bude veľmi razantné zvýšenie rodičovského príspevku pre matky, ktoré skončia poberať materskú. Zvýšenie by malo zmierniť ten veľký prepad z poberania materskej, ktorá sa dnes rovná zhruba čistému príjmu matky, až k terajšiemu niečo cez 200-eurovému rodičovskému príspevku," priblížil v pondelok na tlačovej konferencii premiér.

Smer-SD okrem toho presadzuje zavedenie príspevku na nákup školských pomôcok pre prvákov na základných školách. Tento návrh už je predložený v parlamente. "Platí aj to, že sa budú zvyšovať nezdaniteľné položky pre ľudí, ktorí dostávajú príspevok na zamestnanie od svojho zamestnávateľa. V súčasnosti je to 60 eur, chceme ho zvýšiť na 100 eur," priblížil Pellegrini. Podľa jeho slov totiž mnohé fabriky musia svojim zamestnancom prispievať na bývanie, a ak je to viac ako 60 eur, tak paradoxne musia z toho zamestnanci platiť dane. "Mali by sme po dohode s koaličnými partnermi zvýšiť aj superodpočet na vedu a výskum na 150 % budúci rok a 200 % rok nasledujúci," doplnil premiér.

V parlamente je aj návrh na odpustenie poplatkov pri vybavovaní si nových dokladov po uzatvorení manželstva. "Chceme hovoriť o extra dňoch v rámci ošetrenia člena rodiny počas materskej alebo nároku na 10-dňovú otcovskú dovolenku," načrtol ďalšie opatrenia Pellegrini.

Všetky opatrenia v rámci sociálneho balíka by mali po dohode koaličných partnerov byť predložené na júnovú schôdzu parlamentu a definitívne schválené v septembri 2019. "Sme pri rozumnom kompromise, výsledná suma by mohla byť ešte veľmi dobre zvládnuteľná pri príprave rozpočtu tak, aby sme neprekročili sankčné pásma dlhu, resp. aby sme naďalej udržali veľmi vybalansované a zdravé verejné financie," uviedol premiér v súvislosti s výškou potrebných zdrojov na opatrenia.

Upozornil tiež na to, že Slovensko je viazané programovým vyhlásením vlády. "Mali by to byť opatrenia v sume takej, ktorá bude garantovať, že budeme môcť hrdo a spokojne aj pred európskymi kolegami hovoriť, že zdravé verejné financie sú pre Slovensko prioritou, a že Slovensko si plní záväzky," dodal premiér.