Lenka Miškolciová

JE TO TU: Vojvodkyňa Meghan rodí, najnovší kráľovský prírastok je na ceste

Najnovší kráľovský prírastok je už na ceste.

LONDÝN 6. mája - Deň, na ktorý čakala celá kráľovská rodina, už nastal. Nielen Británia, no aj väčšina sveta hádali, kedy nastane termín pôrodu vojvodkyne Meghan. No vyzerá to tak, že dátum narodenia najmladšieho kráľovského prírastku bude šiesty máj. Meghan Markleová podľa informácií denníku Daily Mail začala dnes, v pondelok ráno rodiť. Informáciu potvrdil aj Buckinghamský palác s tým, že princ Harry stojí pri svojej manželke.

Podľa informácií denníka Meghan prenášala už týždeň. Aby bola v tento dôležitý moment pri svojej dcére, Meghanina mama, Doria, pricestovala do Veľkej Británie už pred mesiacom. Najnovší kráľovský prírastok, ktorého pohlavie zatiaľ nie je známe ani pre rodičov, pretože sa údajne chceli nechať prekvapiť, dieťa Harryho a Meghan bude siedme v nástupníckej línii na trón a bude tiež už ôsmym pravnúčaťom kráľovnej Alžbety II.