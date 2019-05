Deti treba vystavovať slnečnému žiareniu s rozumom, hovorí odborník

TASR

Bratislava 6. mája (TASR) – Aj deti potrebujú pobyt na slnku, treba to však robiť s rozumom. "Malé deti v kočíku by vôbec nemali byť cielene vystavené slnku a ultrafialovému (UV) žiareniu, je lepšie sa s nimi zdržiavať v tieni," povedal pre TASR prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti Dušan Buchvald.

Väčšie dieťa sa podľa neho môže hrať vonku na slnku, no je to vhodné dopoludnia asi len do 10.30 h a potom až popoludní. Priamemu poludňajšiemu slnku by nemalo byť vystavené.

"Tiež by malo mať optimálne oblečenie, teda predovšetkým chránené tie časti tela, ktoré sú najnáchylnejšie na spálenie, tvár, nos, uši a šiju," tvrdí odborník. "Vhodná je čiapočka alebo klobúk so širšou strechou," doplnil.

Čo sa týka oblečenia, ak má dieťa veľmi svetlú kožu, podľa Buchvalda by malo mať vonku na slnku aj v teplom počasí dlhý rukáv. Aj malé deti by mali používať prostriedky s ochranným faktorom pred UV žiarením. "Dnes už sú dostupné aj textílie nepriepustné pre UV žiarenie a existujú rady 'opaľovacích prípravkov', ktorými je vhodné ošetrovať aj malé deti," vysvetlil. Koža detí ani dospelých by sa podľa neho nikdy nemala spáliť dočervena, pretože v neskoršom veku to môže viesť k vývoju zhubných nádorov. SDVS varuje, že aj u detí sa zvyšuje výskyt nádorových ochorení kože.

Deti by podľa Buchvalda tiež vôbec nemali chodiť do solárií, čo je v niektorých krajinách dokonca zakázané. Prezident SDVS však hovorí, že z dermatologického hľadiska neodporúča návštevy solárií nikomu.