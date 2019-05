TASR

Včera o 15:06 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní MS 2019: Slováci sú už v Košiciach, generálka s Nórskom určí nomináciu

Zverenci Craiga Ramsayho podali proti Britom sebavedomý výkon, ktorý dokumentovali hernou prevahou i gólovými príspevkami všetkých štyroch formácií.

Na snímke sprava hráč Slovenska Marko Daňo, hráč Veľkej Británie David Phillips a hráč Slovenska Tomáš Marcinko v prípravnom zápase pred hokejovými MS 2019 Slovensko - Veľká Británia v Poprade 4. mája 2019. — Foto: FOTO TASR – Oliver Ondráš

Košice 6. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa sobotňajším víťazstvom 6:1 nad Veľkou Britániou dobre naladili a v zlepšenej streleckej forme by radi pokračovali aj v záverečnom prípravnom zápase. Odohrajú ho v utorok od 18.00 h v Michalovciach proti Nórsku. Po ňom bude známa záverečná nominácia slovenského tímu na domáci šampionát (10.-26. mája).

Zverenci Craiga Ramsayho podali proti Britom sebavedomý výkon, ktorý dokumentovali hernou prevahou i gólovými príspevkami všetkých štyroch formácií. Výkon, akým by sa radi prezentovali aj počas svetového šampionátu, by radi zopakovali aj v generálke proti Nórom. "Proti Nórsku to nebude ľahký zápas, ale ak budeme plniť tie veci, ktoré sme plnili aj proti Británii, tak budeme úspešní," uviedol útočník Róbert Lantoši. Po dni voľna sa reprezentanti budú od pondelka pripravovať v Košiciach, ktoré budú ich dočasným domovom až do konca základnej A-skupiny. Pre slovenský tím je Nórsko známejší súper než bola Veľká Británia. Rovnako ako Slováci, aj severania sa počas prípravného obdobia trápili v koncovke a väčší počet gólov nastrieľali až v predošlom prípravnom zápase proti Dánsku (4:3 po predĺž.). Predtým strelili v šiestich zápasoch iba dva góly. "Bude to ťažší zápas ako proti Veľkej Británii. Musíme sa na to dobre pripraviť a vyhrať, aby sme išli do šampionátu víťazne naladení," poznamenal útočník Matúš Sukeľ, ktorý rovnako ako Lantoši gólovo prispel k výhre nad Britmi.

V zápase s Nórskom by mal byť k dispozícii aj brankár Patrik Rybár, ktorému príchod do reprezentačného tímu skomplikovalo meškanie batožiny. Hlavnou témou zápasu bude záverečná nominácia na MS, ktorú by mali generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay oznámiť po zápase. Brankárska trojica Čiliak, Rybár, Godla sa najväčšou pravdepodobnosťou nezmení. Jeden škrt možno očakávať v defenzíve, keďže Šatan už avizoval, že na šampionátovú súpisku bude zrejme napísaných 8 obrancov, čo je o jedného viac než majú tréneri momentálne k dispozícii. Väčšie zmeny sa budú očakávať v útoku. V kádri je pred Nórskom 16 útočníkov, ku ktorým ešte pribudne Michal Krištof z fínskej ligy. V ofenzíve sa tak dajú očakávať dve mená, s ktorými sa Ramsay a Šatan rozlúčia pár dní pred MS. "Ja osobne necítim nejakú nervozitu z tvorby nominácie. Som najmä rád, že môžem byť s tímom a robím všetko pre to, aby som sa presadil. Záverečné rozhodnutie bude na tréneroch," konštatoval Sukeľ.

Nominácia SR na prípravný zápas proti Nórsku (7. mája v Michalovciach): Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín, Marek Čiliak (Kometa Brno/ČR), Patrik Rybár (Grand Rapids Griffins/AHL, USA) Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Marek Ďaloga (Mora IK, Švéd.) Martin Fehérváry (HV 71, Švéd.), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL), Patrik Koch (HC Košice), Christián Jaroš (Ottawa Senators/NHL, Kan.), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL, Kan.), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL, USA), Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs/NHL, Kan.) Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL), Adam Liška (Slovan Bratislava, KHL), Ladislav Nagy (HC Košice), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL), Marián Studenič (Binghamton Devils/AHL, USA), Samuel Buček (HK Nitra), Róbert Lantoši (HK Nitra), Mário Lunter (Slovan Bratislava/HC'05 Banská Bystrica), Tomáš Zigo (Banská Bystrica), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL, USA), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens/NHL, Kan.), Marko Daňo (Manitoba Moose/AHL, Kan.), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec/ČR), Libor Hudáček (Bílí Tygři Liberec/ČR), Michal Krištof (Kärpät Oulu/Fín.)

Najbližší program SR:

Utorok, 7. mája, 18.00, Slovensko - Nórsko /v Michalovciach/