Jednoduché tipy, vďaka ktorým vám vydržia potraviny dlhšie čerstvé

Vyskúšajte ich, ako sa hovorí, na vlastnej koži!

BRATISLAVA 8. mája - Každému z nás sa z času načas prihodí, že nakúpené potraviny doma uskladní, no nestihne ich skonzumovať včas, a potom mu ostáva už iba ich vyhodiť. Koľkokrát sa vám stalo, že ste si domov priniesli množstvo banánov, no nestihli ste ich všetky zjesť a zopár, nahnitých, pochopiteľne, ste ich museli vyhodiť? Nepáčilo by sa vám poznať akúsi cennú kľučku, ktorou by ste bez problémov obišli zákony prírody? Tu je niekoľko tipov, ako a do čoho správne baliť potraviny.

Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že človek by mal denne skonzumovať minimálne 400 gramov ovocia a zeleniny. Je dôležité, aby bolo zloženie čo najpestrejšie a najrôznejšie, tým telu dodáme najväčší počet vitamínov a zabránime chorobám. Zelené nám dodáva vitamíny A, C, K, kyselinu listovú, horčík, vápnik. Jeho látky nám zlepšujú fungovanie pečene, zrýchľujú metabolizmus. Červené a fialové nás ochraňujú pred kardiovaskulárnymi ochoreniami a znižujú riziko vzniku rakoviny a cukrovky, dokonca zosilňujú imunitný systém. Oranžové a žlté obsahujú veľký počet vitamínu C. Zlepšujú stav našej pokožky a zabraňujú vzniku očných problémov. Biele obsahujú minerály ako selén, chránia svalovú hmotu a zlepšujú imunitný systém.

Banány je nutné zabaliť do mikroténového vrecka alebo alobalu

Zemiaky by mali byť uskladnené na tmavom a chladnom mieste

Paradajky musia dýchať vzduch teplejší ako 10 stupňov Celzia

Cesnak má rad priestory bez svetla a vlhkosti

Cibuľu nasypte do vzdušných vreciek a zariaďte, aby boli jednotlivé druhy oddelené

Do papierového vrecúška so šampiňónmi umiestnite petržlen, úspech je zaručený

Jahody očistite v bielom octe, nemusíte odstraňovať lístočky