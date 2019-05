Nemeckým rodičom, ktorí nezaočkujú svoje deti, bude hroziť pokuta až 2500 eur. Ako je to na Slovensku?

Klaudia Fiolová

Nekompromisný nový zákon predstavil nemecký minister zdravotníctva. Chce sa nadobro zbaviť osýpok.

Očkovanie by malo byť v budúcnosti povinné. — Foto: TASR

BERLÍN, 6. máj - Nemecký minister zdravotníctva, Jens Spahn, predstavil nový zákon o povinnom očkovaní proti osýpkam. Podľa neho, ak rodičia odmietnu povinné očkovanie svojich detí, hrozí im vysoká pokuta až do výšky 2500 eur a zároveň aj vylúčenie zo škôlky. „Chcem sa nadobro zbaviť osýpok,“ vyjadril sa minister zdravotníctva pre nemecké noviny Bild am Sonntag. Rodičia budú po novom musieť svoje ratolesti povinne zaočkovať a mať o tom potvrdenie od lekára, ktorým sa preukážu v materskej a v základnej škole. Ak by to niektorý rodič odmietol, Jens navrhuje nielen vysokú pokutu, ale aj vylúčienie dieťaťa z inštitúcie.

Ako uviedol portál Independent, nemecký minister zverejnil svoj návrh 24 hodín potom, ako britský minister zdravotníctva podporil myšlienku povinného očkovania v Spojenom kráľovstve. „Očkovanie je dobré pre vás, pre vaše deti a pre vašich susedov. Ak si nedáte zaočkovať vaše dieťa, ohrozujete tým aj ďalšie deti. Tí, ktorí sa postavia proti povinnému očkovaniu, budú mať krv na rukách,“ uviedol nekompromisne Matt Hancock.

Rodičia by tak mali mať potvrdenie o očkovaní od lekára Foto: TASR

Slovensko tiež plánuje zákaz vstupu do škôlok pre nezaočkované deti

Na Slovensku vznikol podobný návrh. Ako informovala tlačová agentúra TASR, návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Predložilo ho Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Prijaté by do predškolských zariadení mohli byť aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. "Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe s cieľom posilnenia akcieschopnosti SR na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami,"uvádza sa v predkladacej správe.

Novela hovorí o tom, že kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z tohto dôvodu pristúpil rezort k úprave zákona. Vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu chce MZ SR zaviesť povinnosť pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel.Návrh zákona vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu. O návrhu by vláda mala rokovať v júni.