TASR

Dnes o 13:39 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Kukan: Nie som optimista v dramatickom náraste volebnej účasti v SR

Voľby do EP považuje Kukan za dôležité preto, lebo si ľudia budú voliť parlament, ktorý bude rozhodovať o spoločnom osude, o tom, ako budú žiť a ako sa budú riešiť veci v každodennom živote.

Na archívnej snímke Eduard Kukan. — Foto: TASR/AP

Štrasburg 6. mája (TASR) – Na Slovensku ľudia dôverujú Európskemu parlamentu (EP) viac ako národnému, ale voliť nechodia. "To je tu známe ako slovenský paradox a doteraz ešte nikto nenašiel recept, ako ho zmeniť," uviedol pre TASR v EP poslanec Eduard Kukan, ktorý nie je optimista, pokiaľ ide o dramatický nárast účasti v májových voľbách do EP na Slovensku.

Podľa neho je dôležitá osobná kampaň a spolupráca s médiami, ktoré môžu pomôcť, ale rovnako aj uškodiť. "Nie som veľmi optimistický, pokiaľ ide o dramatický nárast účasti vo voľbách, ale tá situácia je taká, že aj keby sa to zvýšilo o dve-tri percentá, aj tak by to urobilo radosť, aj keď by to znamenalo, že budeme ešte raz, už po štvrtý raz, poslední," uviedol.

Voľby do EP považuje Kukan za dôležité preto, lebo si ľudia budú voliť parlament, ktorý bude rozhodovať o spoločnom osude, o tom, ako budú žiť a ako sa budú riešiť veci v každodennom živote. "Keď si zvolíme dobre, tak máme väčšiu nádej na to, že tento parlament bude prijímať rozhodnutia, ktoré nám budú pomáhať," zdôraznil.

Osobitne mladých ľudí Kukan vyzýva, aby šli voliť. "Tých by som chcel vyzvať, lebo celá EÚ je o tom, aby sme im zabezpečili lepší život v budúcnosti a aby sa oni pripravili na to, že raz to budú oni, ktorí budú riadiť našu spoločnosť a budú sa prejavovať, ako to dokážu v medzinárodnej konkurencii. Ale musí to začať tým, aby išli voliť," dodal.

Podľa Kukana nie je v súčasnosti správne sa vyhovárať na nedostatok informácií. "Sme už 15 rokov členmi EÚ, tak už by sme trošku aj mohli pochytiť, že čo to znamená," konštatoval. Jeho samého povzbudzujú stretnutia s mladými ľuďmi počas prednášok v slovenských školách alebo v Bruseli. "Tí sa pýtajú výborne. Už vedia, o čo ide, zaujímajú ich konkrétne veci a to je nádej, že to bude u nás dobré. Len ešte tých mladých, čo sa tak dobre pýtajú, presvedčiť, aby išli voliť," dodal.

V otázke kompetencií Kukan zdôraznil, že poslanec EP má dvojakú úlohu. Na jednej strane reprezentuje svoju krajinu, keď sa hovorí o otázkach, ktoré sa dotýkajú Slovenska, na strane druhej plní úlohy, ktoré majú dosah na všetkých občanov členských štátov EÚ.

Myslí si, že nesystémové strany vo voľbách do EP posilnia svoje pozície. Dôvod vidí v nedôvere alebo nespokojnosti občanov s tým, ako EÚ funguje. "Posilnia svoje pozície, ale neposilnia ich natoľko, aby to boli oni, ktorí budú určovať budúci vývoj parlamentu alebo ktorí dokážu presadiť témy, ktoré by im vyhovovali pri budúcom vývoji Európy. Som presvedčený, že štandardné strany ako Európska ľudová strana a socialisti, zelení a liberáli budú najsilnejšie, aj keď nebudú mať takú veľkú prevahu. Budú to oni, ktorí budú udávať tón ďalšieho vývoja," konštatoval Kukan.

Pre nesystémové strany je podľa neho nevýhodou aj to, že sa nevedia dohodnúť medzi sebou, aby vytvorili spoločné frakcie. Keby to dokázali, boli by oveľa vplyvnejší, a tým pádom by mohli oveľa razantnejšie presadzovať svoje požiadavky. "Každá strana z nich má lídra so svojím vlastným egom, ktoré nedovoľuje, ako sa ukazuje, aby spolupracovali, takže chvalabohu. Možno aj tých frakcií bude viac, ale nebudú silnejšie," dodal.

Novozvolení poslanci po svojom nástupe do EP budú musieť podľa odchádzajúceho europoslanca hneď riešiť otázky vystúpenia Británie z EÚ, rozpočtu a s tým súvisiacu otázku spoločnej obrany alebo otázky rozširovania.

"Brexit je jeden nekonečný príbeh, v ktorom občania Spojeného kráľovstva ukazujú, že ich pocity nadradenosti nad ostatnou Európou nie sú založené na ničom," povedal Kukan, pričom narážal na nedávnu skúsenosť z prednášky v Londýne. Domnieva sa, že druhé referendum o brexite nebude. "Myslím si, že odídu nakoniec bez dohody, že to bude tvrdý brexit. Ja som pesimista v týchto otázkach, lebo zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že s Angličanmi by bol rozumný dohovor alebo rozumná reč. Myslím si, že sa k nim chováme príliš veľkoryso a že to už začína vyvolávať problémy aj vo vnútri Európskej únie," spresnil.

Únia podľa neho na vzniknutú situáciu iba dopláca. "Chceme byť a sme k nim slušní. Chceme, aby sme sa rozišli ako partneri, ktorí v budúcnosti budú normálne spolupracovať a nebudú jeden na druhého hľadieť s nenávisťou. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že oni by takýmto spôsobom opätovali naše veľkorysé pocity," uzavrel.