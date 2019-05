TASR

Dnes o 12:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nóri proti SR aj s Martinsenom a ôsmimi legionármi zo Švédska

Andreas Martinsen, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Oslo 6. mája (TASR) - Tréner nórskej hokejovej reprezentácie Petter Thoresen zverejnil nomináciu na utorkový prípravný zápas so Slovenskom (o 18.00 h v Michalovciach) a majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach (10.-26. mája). Figuruje v nej aj útočník Chicaga Blackhawks Andreas Martinsen ako i trinásť legionárov z európskych líg. Najviac z nich pôsobí vo Švédsku - osem.

Brankárskou jednotkou "vikingov" na MS by mal byť Henrik Haukeland z fínskeho TPS Turku. Kapitánom mužstva je obranca Jonas Holös zo švajčiarskeho Fribourgu, oporami defenzívy sú okrem neho aj Alexander Bonsaksen z fínskeho KooKoo a Mattias Nörstebö zo švédskej Frölundy. O góly by sa mali starať legionári zo Švédska Mathis Olimb, Thomas Valkvä Olsen, Mats Rosseli Olsen či Mathias Trettenes z nemeckého Krefeldu. Kouč Thoresen nominoval aj svojho syna, 35-ročného Patricka Thoresena, bývalý útočník Edmontonu Oilers či Philadelphie Flyers si však stále doliečuje zranenie a v Michalovciach pravdepodobne nenastúpi. "Mal by sa udzdraviť najneskôr do nášho tretieho zápasu na šampionáte. Sme si istí, že bude pripravený, je to skúsený hráč a už len jeho prítomnosť v kádri je pre nás povzbudením," povedal tréner na adresu svojho syna. Kouč zatiaľ nemá k dispozícii najväčšiu nórsku hviezdu Matsa Zuccarella Aasena, ktorý stále bojuje s Dallasom v play off NHL.

Nóri by na Slovensku radi vylepšili svoje umiestnenie z vlaňajších MS. V Dánsku nepostúpili zo základnej skupiny a obsadili konečné 13. miesto. "Cítime sa byť lepšie pripravení. Máme jednoliaty kolektív, v ktorom každý pozná svoju úlohu. Bude dôležité, ako vstúpime do šampionátu, od výsledkov prvých zápasov sa budú odvíjať tie ďalšie," uviedol Petter Thoresen v rozhovore pre stanicu TV2.

Severania odštartujú svoje účinkovanie na MS 2019 piatkovým súbojom s ašpirantom na titul Ruskom, v bratislavskej B-skupine potom narazia ešte na Česko, Švédsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko a Lotyšsko.