TASR

Dnes o 12:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní SR 21 v júni proti Arménsku a ČR, Guľa: Chceme vidieť reakciu hráčov

Arméni sú v piatom výkonnostnom koši a Česi, rovnako ako SR, v druhom.

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. mája (TASR) - V dňoch 3. až 9. júna čaká slovenskú reprezentáciu do 21 rokov posledný prípravný kemp pred septembrovým štartom kvalifikácie o ME 2021 v Slovinsku a Maďarsku. Okrem avizovaného zápasu proti Arménsku, ktorý bude hostiť štadión v Žiari nad Hronom (6. júna o 18.00 h), si zmerajú "sokolíci" sily aj s rovesníkmi z Česka (9. júna) v Rakúsku v Zell am See.

Tréner výberu Adrian Guľa si uvedomuje, že je to špecifický asociačný termín. „Skončia sa súťaže a po niekoľkých dňoch oddychu sa začnú hráči pripravovať na ďalší súťažný ročník. Preto sme ich nechceli vytrhávať z klubu na dlhší čas a zraz bude trvať šesť dní. Bude to však napokon dvojzápas a nie iba jedno stretnutie, ako sme pôvodne plánovali. Rozhodli sme sa tak aj po tom, čo sme si pozreli naše marcové duely s Gréckom a Nórskom. Chceme opäť vidieť reakciu hráčov v dvojzápase,“ povedal Guľa pre oficiálny web SFZ a dodal: "Chceme na chalanoch vidieť progres, a že sa preukáže aj na našich výkonoch. V marci sme cítili, že zopakovanie náročného a dobrého výkonu z prvého zápasu nebolo na top úrovni. V tom by sme chceli vidieť posun.“

Pre dvadsaťjednotku to bude už tretí prípravný kemp v tomto roku. V januári a v marci si kouč doposiaľ vyskúšal 37 hráčov. „Postupne sa profiluje kostra mužstva, ale do úvahy pripadajú aj ďalší zaujímaví hráči. Výkonnosť pri mladých futbalistoch je premenlivá. V júni nominujeme tých, čo budú zdravotne v poriadku a stopercentne motivovaní. Chceli by sme mať pri sebe chalanov z kostry, ale je možné, že príde aj k určitým zmenám," uviedol Guľa.

Arméni sú v piatom výkonnostnom koši a Česi, rovnako ako SR, v druhom. "S Arménmi sme sa dohodli okamžite po žrebe. V kvalifikačnej skupine máme Azerbajdžan a Gruzínsko, čo sú futbalovo blízke krajiny. Takže si chceme vyskúšať hrať proti danému štýlu. Stretnutie s Českom vzišlo z mojej iniciatívy, keďže som chcel teraz dvojzápas. Škoda, že to nebude na Slovensku či v Česku, ale v Rakúsku. Nedalo sa s tým však nič robiť. Pre nás je podstatné, že nastúpime proti kvalitnému súperovi," vysvetlil Guľa, o ktorom české médiá hovoria ako o jednom z možných kandidátov na uvoľnenú stoličku trénera Sparty Praha: "Momentálne som plne koncentrovaný na prácu na Slovenskom futbalovom zväze pri dvadsaťjednotke. To, že sa o mne hovorí ako o adeptovi na trénera Sparty ma teší, ale nik ma nekontaktoval."