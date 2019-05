TASR

Dnes o 12:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní TIPSPORT LIGA:Mlynarovič sa dohodol s Popradom na predĺžení spolupráce

Rokovania medzi popradským odchovancom a vedením klubu boli podľa slov Mlynaroviča jednoduché.

Na archívnej snímke Samuel Mlynarovič. — Foto: TASR Branislav Račko

Poprad 6. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Mlynarovič sa dohodol na predĺžení spolupráce s tipsportligovým HK Poprad. Dres s kamzíkom na hrudi bude obliekať štvrtú sezónu.

Rokovania medzi popradským odchovancom a vedením klubu boli podľa slov Mlynaroviča jednoduché. „Po poslednej sezóne, ktorá sa nám vydarila, bolo pre mňa prioritou ostať doma. Dohadovanie zmluvy bolo rýchle a viac-menej formalitou a som rád, že budem pôsobiť opäť doma v Poprade,“ vyjadril sa Mlynarovič po podpise zmluvy pre oficiálny klubový web.

V novom ročníku chce so spoluhráčmi nadviazať na ten uplynulý. „Máme cieľ dosiahnuť ešte vyššie méty ako naposledy. Chcem vyhrať posledný zápas sezóny a zdvihnúť nad hlavu pohár, ostatné beriem ako neúspech. Je super, že väčšina mužstva ostáva pokope. Odchovanci, s ktorými sme strávili detstvo, sa vracajú zo zahraničia. Vrátil sa aj Andreas Štrauch. Je to dobrá vizitka klubu, že tí hráči chcú hrať za Poprad a myslím si, že to o niečom svedčí. Teším sa na novú sezónu,“ dodal 28-ročný center.

Pozitívne vníma predĺženie zmluvy s Mlynarovičom aj hlavný tréner Popradu František Štolc. „Som rád, že sme sa so Samom dohodli do ďalšej sezóny. Je to skúsený hráč, ktorý svojou bojovnosťou a skúsenosťami pasuje do koncepcie nášho tímu pre novú sezónu,“ uviedol Štolc na adresu Mlynaroviča, ktorý v uplynulom ročníku nastúpil na 65 súťažných zápasov. Na konto si pripísal 37 bodov za 15 gólov a 22 asistencií.