Zenit získal 6. titul, pre Maka je prvý: Základom bola skvelá partia

Lokomotiv prehral na ihrisku Arsenalu Tula 0:2 a Zenit tak môže sláviť šiesty titul v klubovej histórii.

Róbert Mak, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Petrohrad 6. mája (TASR) - Futbalisti Zenitu Petrohrad so slovenským reprezentant Róbertom Makom sa tri kolá pred koncom ligy stali majstrami Ruska. V sobotnom stretnutí 27. kola najvyššej súťaže remizovali na pôde Achmatu Groznyj 1:1 a tri zápasy pred koncom majú deväťbodový náskok pred druhým Lokomotivom Moskva. V prospech Zenitu hovorí aj lepšia bilancia vzájomných zápasov.

Lokomotiv prehral na ihrisku Arsenalu Tula 0:2 a Zenit tak môže sláviť šiesty titul v klubovej histórii. Hráči Petrohradu sa o zisku titulu dozvedeli na palube lietadla krátko pred odletom domov. "My sme remizovali v Groznom 1:1. Boli sme už v lietadle pripravení odletieť do Petrohradu, keď sme sa dozvedeli, že Lokomotiv prehral. Začali sa burajé oslavy," citoval 28-ročného Maka jeho oficiálny web. "Na našom letisku už čakalo veľa fanúšikov, trošku sme to s nimi oslávili. Naplno to oslávime v nedeľu na našom štadión, kde privítame CSKA Moskva. Určite to bude nádherné, nezabudnuteľné," dodal.

Mak v sobotu sledoval duel z lavičky náhradníkov. V sezóne za Zenit odohral 18 ligových zápasov, v ktorých dal jeden gól. Celkovo dal v tejto sezóne za klub 6 gólov. "Máme za sebou veľmi náročnú sezónu, vyhrávali sme dôležité zápasy. Je to krásne stať sa najlepším už tri kolá pred koncom. Všetci sa tešíme. Základom bola skvelá partia. Tá ťahala za povraz na ihrisku, ako aj mimo neho. Je to môj prvý titul. Teším sa, že som ho získal v Zenite," uzavrel.