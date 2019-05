Klaudia Fiolová

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty

Inšpiratívne slová Emmy Watson o tom, čo je ozajstná ženská krása, chytia za srdce každého

Krása môže znamenať pre každého niečo iné.

Známa herečka inšpiruje ženy po celom svete — Foto: Facebook/Emma Watson

LONDÝN, 6. máj - Emma Watson, ktorú väčšina ľudí pozná ako predstaviteľku vlasatej a inteligentnej Hermiony z filmov o čarodejníkovi Harrym Potterovi, má na starosti aj dôležitejšiu funkciu. Neobjavuje sa len na filmovom plátne, ale bojuje aj za práva žien. Ako ambasádorka Dobrej vôle organizácie spojených národov pre ženy sa snaží dosiahnuť rovnosť medzi pohlavím. Svoju prácu pre OSN berie naozaj vážne a jej prednášky inšpirujú ženy po celom svete.

Populárna herečka a aktivistka má na konte veľa prejavov a jej slová povzbudzujú ženy, aby si bránili svoje práva. Stojí aj na čele kampane s názvom HeForShe a založila feministický klub Our Shared Shelf. Sama sa vyhlasuje za feministku aj napriek tomu, že, ako aj sama tvrdí, toto slovo nie je po svete veľmi populárne. Veľa ľudí si totižto myslí, že feministky nenávidia mužov, no ako Emma tvrdí, je to len o viere, že muži a ženy by mali mať rovnaké práva a príležitosti.

Ambasádorka UN Women Goodwill Foto: TASR

Bojuje za rovnoprávnosť Foto: Facebook/Emma Watson

Jej reč inšpiruje ženy po celom svete. Foto: Instagram/emmawatson

Jeden z jej prejavov bol venovaný práve ženskej kráse. Kráse, ktorá znamená pre každého niečo iné. Emma to vystihla úplne dokonale. Nie je to len o vonkajšej kráse, ale aj o tom, čo skrývate vo vašom vnútri. Jej slová chytili nie jedného človeka za srdce a na internete sa stal veľkým hitom.

„Krása nie sú dlhé vlasy, štíhle nohy, opálená pokožka alebo perfektné zuby. Verte mi. Krása je tvár, ktorá pred chvíľou plakala a teraz sa usmieva. Krása je jazva na tvojom kolene, ktorá ti pripomína tvoj pád v detstve. Krása je, keď ťa láska nenechá spávať a výraz na tvojej tvári, keď ti ráno zazvoní budík. Je to roztečený make-up na tvojej tvári, keď vyjdeš zo sprchy. Je to tvoj smiech, keď sa smeješ na svojom vlastnom vtipe. Krásu musíš cítiť a nie pochopiť. Krása je pohľad na milovanú osobu. Krása je, keď plačeš nad všetkými tvojimi paranojami. Krása sú vrásky, ktoré zanechal čas. Krása je, čo cítime vo vnútri a čo ukážeme navonok. Krása sú známky života, ktoré sa zanechávajú v nás. Všetky spomienky na pády a na vzostupy. Krása je nechať žiť samých seba.“