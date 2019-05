TASR

Říha nominoval na šampionát MS desať hráčov z NHL

Česi sa do Bratislavy presunú v utorok vlakom. Prvý zápas odohrajú V B-skupine v piatok večer proti obhajcom Švédom.

Miloš Říha, archívna snímka. — Foto: TASR Branislav Račko

Praha 6. mája (TASR) - Tréner českej hokejovej reprezentácie Miloš Říha nominoval na svetový šampionát na Slovensku (10.-26. mája) 25 hráčov. Z nich je desať zo zámorskej NHL, pričom útočník Jakub Vrána z Washingtonu Capitals ešte za národný tím neodohral ani jeden zápas.

Zdravotné problémy znemožnili účasť Radimovi Zohornovi z Mladej Boleslavi. Nepridá sa tak k bratom Tomášovi a Hynkovi, ktorí sa do konečnej nominácie dostali. Z rodinných dôvodov bude chýbať aj útočník Jiří Sekáč. V kádri sú traja brankári, osem obrancov a 14 útočníci. Říha stále môže kalkulovať so štartom brankára Pavla Francouza, ak jeho Colorado vypadne z play off NHL. To sa týka aj najväčších českých hviezd súčasnosti ako Tomáš Hertl (San Jose), David Pastrňák a David Krejčí (obaja Boston).

Najviac veľkých medzinárodných akcií má na konte jediný majster sveta v českom kádri Jakub Voráček, ktorý bude hrať na MS šiestykrát. Hral aj na ZOH v Soči (2014) a Svetovom pohári (2016). Zlato má z MS 2010 v Nemecku. Najviac reprezentačných štartov (116) má na konte center Jan Kovář. Informoval portál idnes.cz.

