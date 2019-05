TASR

Dnes o 07:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: St. Louis zvíťazilo v Dallase a vynútilo si rozhodujúci zápas

Jaden Schwartz zaznamenal v drese bluesmanov gól a asistenciu.

Hokejisti klubu NHL St. Louis Blues zvíťazili nad Dallasom Stars. — Foto: TASR/AP

New York 6. mája (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v šiestom dueli 2. kola play off zámorskej NHL na ľade Dallasu Stars 4:1 a vyrovnali stav série na 3:3. V rozhodujúcom siedmom zápase o postup do finále Západnej konferencie budú mať v noci na stredu SEČ výhodu domáceho prostredia.

Jaden Schwartz zaznamenal v drese "bluesmanov" gól a asistenciu.