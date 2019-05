TASR

Včera o 16:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Ribery a Robben v lete skončia v Bayerne Mníchov, chystá sa rozlúčka

Rozlúčkový zápas na počesť dvojice sa uskutoční v roku 2020.

Franck Ribery, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Mníchov 5. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov v lete opustia Arjen Robben a Franck Ribery. Tridsaťpäťročný Holanďan a o rok starší Francúz už nepredĺžia končiace zmluvy.

"Franck a Arjen sú skvelí hráči. Bayern im je vďačný za mnoho a pripraví im nádhernú rozlúčku. K najúspešnejšej dekáde FC prispeli fantastickou hrou," citoval internetový portál sport.sky.de slová predsedu predstavenstva Karla-Heinza Rummeniggeho. Rozlúčkový zápas na počesť dvojice sa uskutoční v roku 2020.

"Prísť do Bayernu bolo mojim snom. Nikdy počas kariéry ma nenechali padnúť, na to nikdy nezabudnem. Neuveriteľné, že som tu bol dvanásť rokov. Do budúcnosti ešte nemám žiadny plán. Samozrejme chcem ešte hrať, ale neviem to na sto percent," prezradil Ribery.