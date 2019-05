TASR

Žiarski seniori chcú byť aktívni, mesto im postaví petangové ihrisko

Ilustračná foto. — Foto: TASR/AP

Žiar nad Hronom 5. mája (TASR) - Žiarski seniori chcú svoj voľný čas tráviť aktívne, a tak sa miestna samospráva rozhodla, že im v centre mesta vybuduje petangové ihrisko.

"Je to požiadavka našich seniorov, ktorí ma oslovili, či by sme niečo také nemohli urobiť. My sme v minulosti nad tým uvažovali, ale čakali sme aj na takúto aktivitu, že ľudia sami s tým prídu," poznamenal primátor Peter Antal.

Podobné ihrisko má podľa jeho slov aj partnerské mesto Svitavy, tunajší dôchodcovia sa tam pravidelne stretávajú a spoločne trávia voľný čas.

Aktuálne však plánuje samospráva aj realizáciu ďalšieho ihriska určeného pre najmladšiu generáciu. Ide o ihrisko, ktoré primátor sľúbil miestnym mamičkám po tom, čo sa neúspešne zapojili do celoslovenskej hlasovacej súťaže zameranej na budovanie detských ihrísk. V nej nakoniec mesto Žiar nad Hronom úspešné nebolo, no primátor prisľúbil, že mesto nové ihrisko vybuduje na svoje náklady.

Kde bude vybudované, si budú môcť vybrať samotné mamičky. "Spravíme stretnutie, dáme minimálne tri lokality na výber a budeme čakať, aby sa zhodli na tom, kde by ho najviac uvítali," priblížil zámer Antal.

Na obe akcie schválili poslanci finančné prostriedky v 2. zmene rozpočtu mesta na rok 2019. Na vybudovanie petangového ihriska 3000 eur a na nové detské ihrisko 60.000 eur. "Sú to všetko odhadované sumy, pravdaže, ukáže až verejné obstarávanie, koľko to bude reálne stáť, ale tieto sumy budú určite postačujúce podľa prieskumov, ktoré sme si robili," vysvetlil primátor.