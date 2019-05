TASR

Hasiči vo Veľkých Uherciach majú poklad: Historickú parnú striekačku

Veliteľ DHZ vo Veľkých Uherciach má k striekačke podľa svojich slov citový vzťah.

Na snímke členky DHZ Veľké Uherce pózujú pri parnej striekačke. Veľké Uherce, 5. mája 2019. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Veľké Uherce 5. mája (TASR) - Svojím pokladom nazývajú členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Veľké Uherce historickú parnú trojvalcovú striekačku. S technikou z roku 1883, ktorá je stále v zachovalom a funkčnom stave, pomáhali miestni hasiči s hasením veľkého požiaru cukrovaru Karola Stummera v Tovarníkoch v roku 1929 a Bojnického zámku v roku 1950.

Veľkouherská parná trojvalcová striekačka patrí medzi jedinečné zachovalé parné striekačky na svete a je jedinou funkčnou na Slovensku. "Vo Veľkých Uherciach bola fabrika na ohýbanie nábytku bratov Thonetovcov a oni ju zakúpili do dobrovoľného hasičského fabrického zboru. Slúžila na ochranu firmy, lesov, pomáhala pri požiaroch v obci i okolitých obciach," načrtol Juraj Lanči, veliteľ DHZ Veľké Uherce.

Výrobcom parnej striekačky so vstrekovaním pary bola spoločnosť Wm. Knaust z Viedne, tá vyrábala tri rôzne modely takejto striekačky a jeden z nich sa dostal práve do Veľkých Uheriec. Striekačky sa dnes nachádzajú aj v Rakúsku a vlastivednom múzeu v Prešove. "Modely sa líšia výkonom, na prvý pohľad sú rovnaké. Naša má výkon 700 až 800 litrov za minútu a v rámci tých ďalších modelov je jedna slabšia a jedna silnejšia," ozrejmil veliteľ DHZ vo Veľkých Uherciach.

V porovnaní so súčasnou technikou sa samozrejme parná striekačka líši vo viacerých veciach. "Iné je hlavne to, že má parný pohon. Má kotol, v ktorom sa vyrába para a tá poháňa motor a tento poháňa piestové čerpadlo. Je to dvojčinné trojvalcové piestové čerpadlo, takže na tú dobu mala dosť veľký výkon, preto ju volali aj do Bojníc na hasenie Bojnického zámku. V tej dobe boli už benzínové motorové striekačky, ale boli ešte slabé a táto jediná dokázala vytlačiť vodu až na to vrchné podlažie, kde zase boli spravené rozvody na slabšie striekačky," priblížil Lanči s tým, že striekačku v minulosti obsluhoval jeden kotolník, strojník, hasičov už bolo treba viac.

Veliteľ DHZ vo Veľkých Uherciach má k striekačke podľa svojich slov citový vzťah. "Opravujeme si ju, udržiavame ju, chodíme sa s ňou predvádzať na výstavy. Je v celkom zachovalom stave. Čo bolo treba, sme opravili, takže šliape zatiaľ dobre," dodal.

DHZ Veľké Uherce patrí medzi najstaršie takéto zbory na Slovensku. Založili ho už v roku 1873 pri továrni na ohýbaný nábytok bratov Thonetovcov. Prvým veliteľom DHZ bol Karol Lauer, riaditeľ továrne, ktorý v ňom pôsobil až do svojej smrti. Už v začiatkoch činnosti dobrovoľného hasičského zboru založili aj dychovú hudbu, ktorá funguje dodnes. Aby sa história zboru zachovala, založili miestni hasiči pri príležitosti jeho 100. výročia v hasičskej zbrojnici pamätnú izbu. Dnes má veľkouherský dobrovoľný hasičský zbor do 70 členov.