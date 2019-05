TASR

Rektor Univerzity Komenského: So spoločnosťou sme spätí pupočnou šnúrou

Univerzita Komenského oslavuje 100. výročie.

Budova Univerzity Komenského, archívna snímka. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 5. mája (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave si v tomto roku pripomenie 100. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti v rozhovore pre TASR rektor UK Marek Števček poznamenal, že storočnica univerzity si zaslúži celospoločenskú pozornosť.

"Táto univerzita je spätá so štátom a našou spoločnosťou pupočnou šnúrou. My sme kopírovali vývoj od vzniku Československa po súčasnú dobu so všetkými výkyvmi a jazvami, ale aj s tými peknými momentmi," povedal rektor s tým, že práve preto si storočnica univerzity zaslúži pozornosť celej spoločnosti.

Oslavy sa v Bratislave uskutočnia na viacerých miestach, pričom vyvrcholenie bude 27. júna, keď bola univerzita založená. Oslavy sú podľa rektora rozdelené pre tri cieľové skupiny. "Pre študentov budú pripravené obrovské festivaly, ako je napríklad Amosfest, ktorý je naplánovaný na máj a kryje sa s majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ktoré budú v Bratislave a v Košiciach," povedal Števček.

Druhou cieľovou skupinou sú zamestnanci a bývalí zamestnanci univerzity. "Plánujeme veľkú záhradnú slávnosť v botanickej záhrade. Okrem toho, že univerzita má storočnicu, tak si pripomíname aj 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika," poznamenal rektor.

Treťou časťou sú akademické slávnosti, ktoré vyvrcholia 27. júna. "Bude sa tam udeľovať pamätná zlatá medaila, prezentovať sa bude pamätná minca v nominálnej hodnote desiatich eur, pripravená bude aj pamätná známka. V Redute bude premiéra symfonickej básne, ktorú nám komponuje skladateľ len pre našu univerzitu," uzavrel Števček.