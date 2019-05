Tímea Gurová

Bábätko sa narodilo v oblasti bez nemocnice či elektriny. Prvú vakcínu mu priniesol dron

Využitie drona na prepravu očkovacích látok prestavuje nádej pre časti sveta s ťažko prístupným terénom.

Vanuatu má naročný terén. Bez pomoci dronov by sa do mnohých oblastí očkovacie látky dostali len sporadicky. — Foto: Archív: Unicef Pacific

VANUATU 7. mája – Joy Nowai je bábätko, ktoré sa narodilo v Oceánii v štáte Vanuatu, avšak v oblasti, ktorá nie je bežne dostupná. Z iných častí ostrova sa k tejto dá dostať iba pešo, alebo malými loďami. Poloha sa odzrkadľuje aj v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Cook Bay nemá zdravotné stredisko, ale ani elektrinu. Prekonať tieto náročné podmienky a nedostupný terén sa podarilo za pomoci prvého komerčného drona. Ten do zálivu doniesol vakcíny pre bábätko a 12 ďalších detí a 5 tehotných žien.

Joy je prvé dieťa na svete, ktoré sa k svojej vakcíne dostalo prostredníctvom drona. Foto: Archív: Unicef Pacific

Na mieste pôsobí registrovaná zdravotná sestra, ktorá vakcíny dokáže aplikovať. „Dnešný malý let sondou je veľkým krokom pre globálne zdravie. Svet stále bojuje so zaočkovaním najťažšie prístupných detí. Pomocou dronov sa môžeme dostať ku každému dieťaťu,“ povedala výkonná rodiateľka UNICEF Hentrietta Fore.

Transport vakcín je mimoriadne náročný, nakoľko sa potrebujú udržať v špecifickej teplote. Vanuatu má teplé podnebie, ale jeho súčasťou je aj 83 hornatých ostrovov, z ktorých iba tretina má letisko alebo cestnú komunikáciu, čo z hľadiska logistiky predstavuje veľkú výzvu.

Vakcína musela mať v drone vytvorené idálne podmienky. Foto: Archív: Unicef Pacific

Dron obsahoval zásobníky ľadu s teplotným ukazovateľom a elektronickým indikátorom, ktorý by sa spustil, ak by sa teplota vakcíny dostala mimo priateľný rozsah. Pre miestnych humanitárnych pracovníkov, obyvateľov a zdravotníkov bol prevoz vakcín prostredníctvom dronu malým sviatkom. Dáva im nádej smerom do budúcnosti, nádej v lepší prístup k zdravotnej starostlivosti.

Preprava vakcín dronom bola na ostrove v Oceánii malým sviatkom. Foto: Archív: Unicef Pacific

„Je nesmierne ťažké nosiť ľadové boxy, keď idem cez rieky, hory, dážď alebo skalnaté rýmsy tak, aby vakcíny ostali chladné. Nedá sa spoliehať na lode, tie sú kvôli zlému počasiu častokrát zrušené,“ hovorí zdravotná sestra Miriam Nampil. V súčastnosti je každé piate dieťa v štáte Vanuatu bez základného očkovania.