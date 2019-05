Radka Turoňová

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bráva si domov umierajúce deti, ktoré nik nechce. Celé noci nespí, aby sa o ne postaral a zahrnul ich láskou

Tento muž má veľké srdce. Vo svojom príbytku totiž vždy na istý čas prichýli opustené umierajúce deti, ktoré už nikto nechce. Jeho jediným cieľom je dopriať im v posledných dňoch života ešte kúsok lásky a radosti.

Mohamed Bzeek. — Foto: YouTube/gofundme

LOS ANGELES 5. mája - Aj keď sa to dá len ťažko predstaviť, stále existuje dosť ľudí, ktorí neznesú pohľad na ťažko choré deti, prípadne majú rôzne dôvody, pre ktoré ich zveria do odbornej starostlivosti, no viac sa o ne nezaujímajú. Nikoho netreba odsudzovať, dôvody aj pomery môžu byť naozaj rôzne. Vie to aj Mohamed Bzeek, ktorý však neznesie len jediné - pohľad na to, ako tieto deti pomaly umierajú, opustené a choré.

Mimoriadny pestún

Mohamed pracuje ako pestún už 20 rokov, no deti si neváha vziať k sebe domov ani vtedy, keď sú v poslednom štádiu ťažkého ochorenia. V skutočnosti si bráva do pestúnskej starostlivosti len takéto deti. Vie, že umrú. Vie, že sa o nich bude môcť postarať len na krátky čas. Napriek tomu robí všetko preto, aby im posledné chvíle života spríjemnil čo najviac, ako sa dá.

Mohamed prišiel do USA z Líbye ešte v 80. rokoch minulého storočia. Jeho žena bola tiež pestúnka, spoločne sa preto rozhodli, že sa budú starať výlučne o deti, ktoré opustené putujú do hospicov alebo nemocníc. V Mohamedovom dome majú dvere otvorené.

Foto: Facebook/Mohamed Bzeek

Jeho žena zomrela už dávnejšie, dostala zápal pľúc. Okrem nej Mohamed pochoval desať ťažko postihnutých detí, o ktoré sa do poslednej chvíle staral, informoval magazín People. V Kalifornii je z neho, vďaka tomu, čo robí, lokálny hrdina. On si to však nepripúšťa. Na deťoch, ktoré majú ten najťažší osud, mu skutočne záleží. A nebojí sa ani toho, že v jeho dome kosí smrť akosi príliš často. Niekedy sa však stane, že dieťa, ktorému ostávalo len pár týždňov, žije dlhšie a práve tieto chvíle sa mu snaží čo najviac spríjemniť, aj vtedy, ak ho malý pacient poriadne ani nevníma.

„Mohamed je mimoriadny pestúnsky rodič. Sú to jeho láska a excelentná starostlivosť, vďaka ktorým sa deti začnú mať dobre, hoci im pôvodne ostávalo len pár týždňov,“ povedala pre People Rosella Yousefová, ktorá má na miestnom oddelení sociálnych služieb na starosť choré deti.

Nie je to práca, ale posolstvo

Podľa Mohameda si každé dieťa zaslúži milujúcu rodinu a je mu ľúto, keď o ne dospelí nemajú záujem. Či už ich vlastní, alebo potenciálni adoptívni rodičia. On sám je pritom otcom syna Adama, aj kvôli nemu vznikla zbierka, kde sa do dnešného dňa podarilo vyzbierať štyrikrát viac peňazí, ako sa pôvodne očakávalo. Niektoré finančné dary sú určené na to, aby Adam, ktorý má tiež zdravotné problémy, mohol študovať na univerzite. Iné na to, aby mohol Mohamed zabezpečiť pre deti všetko potrebné.

Foto: Go Fund Me

Sám pritom nemal už sedem rokov ani jediný deň voľno, informuje webová stránka, cez ktorú sa dá prispieť na kampaň, ktorá podporuje Mohameda a jeho životné posolstvo. Pretože prácou sa to, čo robí, nazývať nedá. A ako sa vyjadril, mieni to robiť až do konca života. „Dávam tým deťom to najlepšie, čo im môžem v tak krátkom čase poskytnúť. Keď odchádzajú, vedia, že boli milovaní,“ uzavrel Mohamed.