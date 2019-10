Inzercia

Dnes o 13:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hľadáte kameru do auta? Kúpte si ju so zľavou

Zháňate práve autokameru? Pripravili sme pre vás výber tých najlepších autokamier roka 2019 v rôznych cenových kategóriách. A prezradíme vám aj to, kde ich môžete kúpiť so zľavou.

Ako si vybrať autokameru?

Ak práve hľadáte kameru do auta, určite ste už zistili, že v obchodoch existuje naozaj široká ponuka. Ako si teda vybrať? Najjednoduchšia cesta je, ak si vopred zvážite predovšetkým váš rozpočet. Ak vám stačí lacné riešenie, povedzme do 80 eur, poobhliadnite sa po kamerách nižšej triedy. Rátajte však s tým, že nízka cena je často kompenzovaná menšou kvalitou. Na lacnejšej kamere vám môžu chýbať niektoré užitočné funkcie, akými sú napríklad GPS či parkovací režim, prípadne menší uhol záberu hlavnej kamery. Ak hľadáte kameru s viacerými funkciami, poobzerajte sa po kvalitnejších kúskoch. A my vám poradíme, kde ich môžete zohnať za rozumnú cenu.

1. Autokamera TrueCam A4

Medzi cenovo najdostupnejšie riešenia patrí bezpochyby autokamera TrueCam A4. Jej ovládanie na prehľadnom 2,7-palcovom LCD displeji je veľmi intuitívne, väčšinu funkciu máte dostupnú stlačením jedného tlačidla. Kamera natáča vo Full HD s rozlíšením 1090p a na záberoch môžete bez problémov rozoznať aj detaily, ako sú ŠPZ vozidla či tvár človeka. Nahrávanie môže prebiehať v časovej slučke, pri ktorej vám nedôjde miesto na pamäťovej karte. Kamera poskytuje aj funkcie ako zamykanie videa, nočný režim, detekcia pohybu, G-senzor či WDR a umožňuje vyhotoviť aj snímky vo formáte JPEG.

Foto: adn

Parametre:

rozlíšenie videa: 1920x1080

uhlopriečka: 2,7 “

uhol kamery: 130

fotorežim: áno

parkovací režim: nie

GPS: nie

Náš tip Ak využijete Mall výpredaj, pri nákupe tejto kamery, určite ušetríte. A nielen to. K tomu získate aj darček v hodnote 27 € - NANO autokozmetiku Benecare EasyView zadarmo.

2. Autokamera MIO MiVue 785

Autokamera MIO MiVue 785 patrí do strednej triedy kamier do auta, ktoré poskytujú spravidla ideálny pomer ceny a kvality. Kamera disponuje kvalitným svetelným objektívom F1,8 so snímačom SONY Exmor, ktorý dokáže zachytiť detailný záznam aj pri slabom svetle. Vďaka veľkému 2,7-palcovému dotykovému displeju sa autokamera jednoducho ovláda. Kamera vás upozorní na opustenie jazdného pruhu a nebezpečenstvo čelnej zrážky a tiež na prekročenie rýchlosti a radary. Môžete k nej pripojiť aj zadnú kameru pre nahrávanie za vodizidlom. Vstavané GPS vám poskytne prehľad o prejdených trasách. Záznamovú kameru môžete v prípade nehody použiť aj ako kvalitný fotoaparát.

Foto: adn

Parametre:

rozlíšenie videa: 1920x1080

uhlopriečka: 2,7 “

uhol kamery: 140

fotorežim: áno

parkovací režim: áno

GPS: áno

Náš tip: Autokameru MIO MiVue 785 si môžete kúpiť v Nay.sk s využitím zľavových kupónov alebo si počkajte na výhodný Nay výpredaj. Pri nákupe kamery navyše získavate aj dopravu zdarma.

3. Autokamera DOD LS475W+

Najlepšie kamery nájdete spravidla až v kategórii od 200 eur. Takou je aj autokamera DOD LS475W+. Ide o prémiovú autokameru, ktorá je založená na najnovších technológiách - a to od presnej optiky až po GPS. Môžete sa spoľahnúť na stabilizované a plynulé video v akomkoľvek osvetlení a s redukciou rozmazaného obrazu. Veľký širokouhlý 3-palcový displej, parkovací dohľad, detekcia rýchlostných radarov, analýza cesty, automatické nahrávanie a vypnutie - to všetko robí z tejto kamery kúsok, ktorý by ste vo svojom aute určite chceli mať.

Foto: adn

Parametre:

rozlíšenie videa: 1920x1080

uhlopriečka: 3 “

uhol kamery: 145

fotorežim: áno

parkovací režim: áno

GPS: áno