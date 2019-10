Inzercia

Dnes o 06:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pripravte sa na zálohovanie PET fliaš už teraz – osvojte si tieto tri návyky

Viete o tom, že prispieť k záchrane sveta pred ekologickou katastrofou môže každý? Stačí, ak budete dodržiavať pár jednoduchých zásad. Zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek vďaka tomu možno ani nepocítite. Základom je vyhýbať sa tvorbe akéhokoľvek odpadu. Riešenie existuje aj pre tých, čo majú radi sýtenú vodu alebo sa vyhovárajú na zložitosť myšlienky nevytvárať odpad vôbec. Osvojte si tieto tri návyky a blížiacu sa zmenu v spôsobe recyklovania ani nepocítite.

Sýtenú vodu si urobte sami

Na Slovensku sa dnes vyzbiera zhruba 60 percent plastových nápojových obalov, ktoré sú uvedené na trh. Práve z tohto dôvodu sa začne od roku 2022 so zálohovaním PET fliaš a plechoviek. Cieľom je vyzbierať 95 percent tohto odpadu. Ak nechcete podporovať kupovanie nápojov v PET fľašiach a riešiť nosenie prázdnych obalov späť do obchodu, máme pre vás riešenie. Čerstvú sýtenú vodu si môžete vyrobiť za pár sekúnd s pomocou prístrojov na výrobu domácej perlivej vody SodaStream. Všetko, čo na prípravu potrebujete, je voda z vodovodu a plynová bombička CO 2 . Ani bombičky nie sú odpadom, keďže po vyprázdnení ich jednoducho vymeníte za plné v bohatej sieti autorizovaných predajcov. Navyše, 1liter takto pripravenej vody vás vyjde iba na približne 11 centov. Okrem finančnej úspory vás prístroje SodaStream zbavia vláčenia ťažkých PET fliaš a ročne tak dokážete odľahčiť prírodu od odpadu v podobe cca 250 ks plastových fliaš.

Fľaša stále so sebou

Na cestách, v práci či vo fitku, všade tam sme náchylní siahnuť po nápoji v PET fľaši. Smäd sa však dá predvídať a môžete sa naňho dobre pripraviť vlastným nápojom v ekologickom balení. Nielenže budete mať istotu, čo pijete, ale ľahko sa stane vašim novým obľúbeným štýlovým doplnkom bez ktorého nevykročíte z domu. V ponuke značky SodaStream najnovšie pribudla kolekcia štýlových a nadčasových fliaš My Only Bottle. Dostupné sú vo viacerých farbách a stanú sa vašimi vernými spoločníkmi. Fľaše neobsahujú škodlivú látku BPA, ktorá sa uvoľňuje z PET fliaš do nápoja, a preto vyhovujú hygienickým štandardom. Umývať ich môžete aj v umývačke riadu (pri teplote od 55 °C do 75 °C), vďaka čomu si zachovajú čistotu aj po rokoch používania. My Only Bottle sú kompatibilné s prístrojmi SodaStream, čo znamená, že si priamo do nich viete pripraviť perlivý nápoj. Potom stačí pridať kúsky ovocia, čerstvé bylinky alebo pár kvapiek sirupu a o pitný režim na časť dňa máte postarané.

Využívajte verejný vodovod

Máme šťastie, že na Slovensku je vo verejných vodovodoch kvalitná pitná voda. Je preto veľká škoda nevyužívať to a kupovať si vodu balenú. V práci i v škole sú vždy k dispozícii umývadlá a kuchynky, ktoré vyriešia problém s pitným režimom. Ak na verejnosti nemáte na blízku pitnú fontánku, nájde sa množstvo ochotných ľudí, ktorí podporujú myšlienku znižovania tvorby odpadu a fľašu vám vo svojej prevádzke doplnia.

