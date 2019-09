Ako funguje "Mačingova" diéta

Inzercia

Mačingovej diéta, nie je klasickou redukčnou diétou, ide skôr o zmenu životného štýlu a stravovacích návykov.

Najedzte sa do štíhlosti! Znie vám to povedome, alebo to len neznie zle? Áno, ak ste sa s týmto výrokom stretli, pravdepodobne ste už o Mačingovej diéte počuli. Je to totiž názov úspešnej trilógie slovenskej autorky Antónie Mačingovej, ktorá napriek tomu, že vyštudovala andragogiku, zasvätila svoj život inej oblasti - zdravému prístupu k stravovaniu.

Dnešný článok bude teda venovaný tým z vás, ktorým tento výrok síce známy nie je, ale znie oveľa lepšie ako “Cica, nežer !” a chceli by sa dozvedieť viac o tom, ako sa dá schudnúť a pritom nehladovať. A nielen to. Mačingovej diéta, nie je klasickou redukčnou diétou, ide skôr o zmenu životného štýlu a stravovacích návykov, čo sa následne odzrkadlí nielen na úbytku hmotnosti, ale aj na zlepšení vášho celkového zdravotného stavu.

Foto: adn

Aký je princíp Mačingovej diéty

Primárne to ani nemala byť “diéta”. Ako pani Mačingová sama hovorí, k vytvoreniu tohto, už osvedčeného, stravovacieho programu ju priviedlo odhodlanie dostať svoj zdravotný stav do normálu, bez potreby každodenného užívania liekov, odhodlanie žiť plnohodnotný život. Strata váhy bola už len pridaná hodnota. Ľudská psychika je však zvláštna vec. Stravovací režim, resp. jedálniček, ktorý “lieči” a “zvýši kvalitu života” nie je zaujímavý. Zaujímavým sa stáva vtedy, keď sa objaví slovíčko “schudneš”.

A ako sme už spomenuli, chudnutie je veľmi vítaným “vedľajším účinkom” programu, ktorého cieľom je zmena škodlivých stravovacích návykov, pričom je obrovský dôraz kladený na zdroj konzumovaných potravín. Dodržiavaním jednoduchých princípov harmonického stravovania, neustálym doplňovaním živín a venovaním pozornosti pitnému režimu sa môže upraviť nielen vaša hmotnosť, ale vyriešite aj niektoré zdravotné problémy.

Dve fázy programu

Prvou fázou je 28 dňová (vychádza z trvania životného cyklu buniek) detoxikačná kúra, ktorá pripraví organizmus na následnú, až trojmesačnú fázu trvalej úpravy stravovacích návykov. Prvých 14 dní si váš organizmus doplní živiny v ich prirodzenej forme, ktoré potom v nasledujúcich 14 dňoch rozšírite aj o bielkoviny a sacharidy.

V druhej fáze ponúka pani Mačingová na výber z dvoch možností: odporúča diétu podľa krvných skupín, ktorej teória je však často diskutovaná a medzi odborníkmi považovaná za nepodloženú, alebo sa môžete rozhodnúť pre striedanie bielkovinových a sacharidových dní - ich kombinácia počas jedného dňa nie je prípustná.

+1 extra možnosť od nás: po skončení detoxikačného cyklu sa len jednoducho začnite riadiť zásadami zdravej výživy.

Odporúčané potraviny: červená repa, brokolica, mrkva, zelené fazuľky, hrach, zeler, cibuľa, cesnak, cuketa, hrozienka, jablká, orechy, pestrec mariánsky, koriander, kurkuma, mletý rozmarín, korenie, rasca, olivový olej, med, vajíčka, kuracie mäso.

Potraviny, ktoré sa v Mačingovej jedálničku nenachádzajú, sa považujú za nevhodné.

Ako často a koľko jesť?

Trikrát a dosť. Mačingová odporúča tri jedlá denne, ktoré môžete poprípade doplniť malým, ale zdravým (jogurt, zelenina, orechy, alebo ovocie) snackom na desiatu, alebo olovrant. Keďže zložkami jedálnička je predovšetkým zelenina, kalórie ani množstvá počítať nemusíte. Môžete sa najesť do sýtosti (čo sa so zeleninou nie každému podarí). Veľmi dôležité je dodržiavať, ako vždy, pitný režim. Mačingová odporúča vypiť až 4(!) litre prevarenej, najlepšie teplej vody denne. A čo je dôležité - nejedzte už nič minimálne dve hodiny pred spánkom!

Kompletný 28 dňový jedálniček detoxikačnej fázy nájdete v článku, ktorý sa tejto diéte venuje detailne tu.

Aké benefity môžete okrem straty hmotnosti od diéty očakávať?

Treba počítať s tým, že výsledky absolvovania Mačingovej programu sú individuálne a nemožno ich paušalizovať. Zmena závisí od aktuálneho telesného stavu, zažitých návykov, dôslednosti v dodržiavaní princípov diéty… Vo všeobecnosti však možno pozorovať nasledujúce zmeny:

rovnomerný úbytok telesného tuku

úprava trávenia

odstránenie problémov so zápchou

úprava hladiny cholesterolu

úprava krvného tlaku

krásne vlasy, nechty a pleť

odstránenie problémov spojených s fungovaním slinivky brušnej

zníženie obsahu tuku a cukru v krvi

zlepšenie stavov Crohnovej choroby, celiakie, ulceróznej kolitídy

lepšie výsledky pečeňových testov

lepšia psychická pohoda

odstránenie predmenštruačného syndrómu a menštruačných potiaží

Je Mačingovej diéta vhodná pre každého?

Nie je. V prvom rade nie je vhodná pre alergikov. Ďalej nebude účinná ani u tých, ktorí nedisponujú potrebnou sebadisciplínou a pevnou vôľou, pretože diéta je prísna a treba priznať, že jedálniček pre “mäsožravcov” nie je veľmi lákavý. Zo začiatku budú určite pociťovať hlad, ktorý zas následne spôsobí podráždenie. Podobne na tom budú aj “kávičkári” pretože Mačingovej diéta obmedzuje, okrem iného, aj príjem kofeínu. Zaneprázdnení ľudia, s nabitým harmonogramom, ktorí sa tiež mohli rátať do skupiny nevhodných adeptov kvôli časovej náročnosti prípravy, už do tejto kategórie nepatria. Vyriešil to rozvoz, resp. donáška jedál 28 dňového detoxikačného jedálnička priamo k vám domov, alebo na pracovisko.

Dobroty pani Mačingovej, ktoré vás možno presvedčia

Ak ste sa rozhodli a ste vyzbrojení pevnou vôľou a výdržou spraviť niečo pre svoje zdravie nasledujúce recepty vás vo vašom rozhodnutí rozhodne podporia.

Foto: adn

Makovník pani Mačingovej

Ingrediencie:

300 gramov mletého maku

270 gramov kokosového alebo trstinového cukru

balíček vanilkového cukru

200 gramov masla

9 vajec

dve hrušky

džem na potretie korpusu

70% - ná čokoláda

hrsť hrozienok, ktore si deň pred pečením namočíte do vody

alternatívne kokos na posypanie

Postup prípravy:

Cukor, vanilkový cukor, maslo a žĺtka rozmixujte na hladkú hmotu. Pridajte pomletý mak, hrozienka, na kocky nakrájané hrušky a penu vyšľahanú z deviatich bielkov. Zmes vylejte do formy, vystlanej papierom na pečenie. Pečte pri 180 stupňoch asi 45 minút, aby sa prepiekol aj stred Keď sa na vrchu vytvorí zlatistá, chrumkavá krusta, koláč je hotový. Ešte teplý korpus natrite džemom s nízkym obsahom cukru. Na podobné koláče sa robia aj rôzne čokoládové polevy. 70% - nú čokoládu môžete nastrúhať priamo na džem. Tým, že je korpus ešte teplý, čokoláda sa roztopí a po vychladnutí vytvorí súvislú vrstvu. Môžete ju posypať aj kokosom.

Lievance s bryndzou

Ingrediencie:

petržlen aj s vňaťou

mrkva

pór

cesnak

2 väčšie, alebo tri menšie vajíčka

pikantný olej

bryndza 200 g

maslo 150 g

tri strúčiky cesnaku

ČL kurkumy

ČL sladkej červenej papriky

mleté alebo drvené čierne korenie

Postup prípravy plnky:

Bryndzu, maslo, 3 strúčiky cesnaku, kurkumu a sladkú červenú papriku dôkladne rozmixujte.

Poznámka: Čerstvou bryndzou môžete nahradiť aj tvrdý syr v 28 dňovom jedálničku.

Príprava lievancov:

Petržlen a mrkvu nastrúhajte, pridajte cesnak, petržlenovú vňať vajíčka, nakrájaný pór, štipku morskej soli a rozdrvené čierne korenie. Premiešajte. Na panvici zohrejte olej ( nikdy nedávajte ani lievance, ani placky na studený olej). Z cesta vytvorte menšie lievance. Usmažte. Usmažené lievance poukladajte na servítku a vytlačte z nich prebytočný olej. Lievance striedavo vrstvite s bryndzovou plnkou. Môžete ozdobiť vetvičkou čerstvého oregána.

