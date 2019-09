Inzercia

Čo si obuť? Táto aplikácia vám pomôže dodržať správny dress code

Ani to najlepšie oblečenie neohúri, pokiaľ si k nemu vyberiete nevhodné topánky. Práve s ich výberom vám pomôže aplikácia od eObuv.sk. Vďaka nej zažiarite a vyhnete sa neželaným faux pas.

Čo si na nohy obujete v bežné dni, do fitka alebo na turistiku zrejme nikto riešiť nebude. Sú to totižto miesta a situácie, ktorých dress code nie je v žiadnom prípade pevne stanovený. Znepokojené výrazy okoloidúcich čakajte len v prípade, že ste si do hôr vybrali šľapky či jednoduché sandálky. Jednoduchý dresscode checker vám ukáže, ako to je s udalosťami, kde musíte dodržať stanovenú etiketu či sa vám to páči alebo nie.

Foto: eobuv.sk

Svadba, stužková, ples alebo predstavenie v divadle?

Svadba je jedna z najdôležitejších udalostí v živote každej ženy, ale i muža. A tak je práve výber vhodného oblečenia s ešte vhodnejšími topánkami viac než dôležitý. Prvou, snáď najpodstatnejšou vecou, na ktorú musíte pri výbere odpovedať je, či ide o svadbu vašu, alebo sa jej zúčastníte ako hosť.

Ďalej vám aplikácia ponúka možnosti ročného obdobia, respektíve voľbu chladnejších alebo teplejších mesiacov a voľbu priestorov, v ktorých sa bude konať. Nezabúda však ani na osobnosť človeka. Dámam dáva priestor na osobné preferencie, preto si môžete vybrať z klasických alebo tých netradičnejších kúskov, či dokonca preferovanú veľkosť opätka. A keďže kráča ruka v ruke so súčasnými módnymi trendmi, milovníčky nízkych topánok neprekvapia ani biele tenisky pre nevestu ako tá najvhodnejšia obuv.

Foto: eobuv.sk

Ďalšou z príležitostí je napríklad návšteva divadla. Možno sa budete čudovať, no tento večer naozaj nemusí byť len o elegantnom obleku a prepychovej róbe. Aj keď si podobné príležitosti už od nepamäti držia svoj prísny dress code, je potrebné uvedomiť si, o aký druh divadla ide. Rozlíšiť najlepšiu obuv na návštevu národného divadla, významnej premiéry, baletu, opery, či komorného alebo mestského divadla, vám pomôže práve aplikácia od eObuv.sk. Podobne ako pri výbere na svadbu, aj v tomto prípade zohľadňuje napríklad preferovaný štýl pánskeho oblečenia, a tak si množstvo športových typov vydýchne, keď sa dozvie, že tie lakované poltopánky môže pokojne nechať odpočívať v botníku aj naďalej.

Foto: eobuv.sk

Podobne to môže vyzerať aj pri výbere topánok na ples. Zakryté ramená a dlhé šaty ste si z etikety predpokladáme už zapamätali. Ako je to však s topánkami? Aj tu je dôležité vedieť, o aký druh plesu pôjde. Na honosnejší si pri výbere obuvi dáte zrejme záležať stonásobne viac, ako na ten menej formálny. Ťažkú hlavu si však ani z jedného robiť nemusíte, pretože sa aplikácia môže stať vaším dvorným radcom.

Foto: eobuv.sk

Akýmsi menším “plesom” je napríklad aj stužková. Či už budete v ten večer ostužkovaný alebo sa chystáte slávnosti zúčastniť ako rodič či učiteľ, aplikácia vám určite voľbu zjednoduší. Poradí si však aj s výberom topánok na rodinnú oslavu. Po zodpovedaní všetkých otázok vo vybranej kategórií vám zobrazí ideálne druhy topánok pre vás, ale aj stručný popis, ktorý vám môže rozhodovanie ešte viac uľahčiť.