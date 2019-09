Inzercia

Dnes o 17:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Čas na zmenu: Ako vyzerá ideálny jesenný outfit?

Farby, geometria a leopardie vzory – to všetko sa na jeseň opäť vracia. Nesmie chýbať ani koža a denim. Široká ponuka najrôznejších farebných variácií, materiálov a motívov vás doslova zahltí. Ktorý určite vyskúšať a ako si vytvoriť svoj vlastný osobitý štýl a vymaniť sa z područia toho starého? V našom článku vám to prezradíme.

Bez nových módnych kúskov a experimentov sa žiadne ročné obdobie nezaobíde. Jeseň, ktorý praje farbám aj kontrastom, je ideálnym obdobím na zmenu. Začať môžete účesom – v kurze budú vrkoče, drdoly, hladké mikádo aj pixie zostrihy – a skončiť až niekde u topánok. Pripravili sme pre vás niekoľko zaujímavých tipov.

Módny kontrast: nežné šaty s koženou bundou

Chcete ukázať, že do žiadnej škatuľky nepatríte? Nebojte sa kontrastov a farieb. Oblečte na seba svoje obľúbené šaty – treba tie, ktoré ste nosila v priebehu leta – a prehoďte cez ne kratšiu koženú bundu. Dlhé šaty z vás na pohľad urobia nežnú éterickú bytosť, v kombinácii s koženou bundou už ale bude výsledný dojem trochu iný. Bunda môže byť klasicky čierna, alebo napríklad červená. K voľným modelom noste kratšiu bundu, šaty na telo môžete zladiť aj s dlhším kabátikom.

Stále sa budú nosiť kvetované šaty, svetlejšie farby leta však vystriedajú temnejšie podklady. Ak si teda oblečiete čierne alebo tmavo modré šaty s farebnými kvietkami, kombinujte ich skôr sa svetlejšou bundou. A nezabudnite k nim obuť kovbojské čižmy.

Prebuďte v sebe šelmu: hada alebo leoparda

Celý tento rok praje prírodným a zvieracím motívom. Vzory zebry ani tigra sa síce v letných mesiacoch na oblečenie príliš neobjavovali, zato teraz na jeseň sa to zmení. Šaty, blúzky aj nohavice s leopardím vzorom už pomaly začínajú vyplňovať výklady obchodov.

Leopardie šaty s koženou bundou a vysokými čižmami vyzerajú dobre, ale vyskúšať môžete aj niečo odvážnejšie: trebárs leopardí halenu s krátkou koženou sukňou.

V duchu nedbalej elegancie: denim a plisovaná sukňa

Plisovaná sukňa je jemná a elegantná a spolu s ležérnymi prvkami pôsobí uvoľnene a netradične. Hneď bude poznať, že máte svoj osobitý štýl a fantázia vám rozhodne nechýba. Obujte conversky alebo členkové tenisky, ktoré sa stanú veľkým hitom tohtoročnej sezóny, a vezmite si na seba plisovanou sukňu, koženú bundu a jednoduchý baret.

Nadčasová geometria boduje

Geometrické vzory vídame na oblečeniu každoročne, tento rok to budú predovšetkým kocky najrôznejších tvarov a veľkostí. V krátkych kockovaných šatách s koženou bundou a členkovými topánkami okamžite zapôsobíte – skrátka ideálny outfit do práce aj na večernú zábavu. Neváhajte vyskúšať tiež kockovaný kabát, ktorý vás ochráni pred chladom. Je síce trochu retro, ale štýly obliekania z 50. a 60. rokov sa neustále vracia a asi ani nikdy nevyjdú z módy. To isté platí pre barety a leopardie vzory. Zaujíma vás, čo bude trendy budúcu sezónu? Možno práve to, čo si zaobstaráte tento rok na jeseň.