Dnes o 15:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ignorovať to, nás bude stáť život

Prichádzame o históriu a budúcnosť, príchádzame o nádej a radosť, prichádzame o to najunikátnejšie - o život. Pripravujeme seba a budúce generácie o všetky jedinečné benefity, ktoré sme od prírody dostali zadarmo a nám stále nedochádza, že našim neudržateľným, konzumným spôsobom života, bez akýchkoľvek limitov a pravidiel, si pod sebou pílime konár. A je len otázkou času, kedy spadneme do neznáma.

Ilustračné foto. — Foto: adn

Učíme naše deti a budúce generácie, že všetko v našom živote je samozrejmosť, že je všetkého dostatok a všetko, čo sa deje okolo, sa nás netýka. Zatiaľ čo iné rodiny s deťmi nútene opúšťajú svoje domovy po opakovaných živelných pohromách a niektoré druhy zvierat a rastlín vymierajú tisíckrát rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. My všetci svojou ignoráciou s cieľom žiť komfortne, prispievame k tomu, že naopak, budeme žiť v nedostatku, v dlhoch, v strachu a nebezpečenstve. Naša ignorácia nás však vyjde draho. Pri tom každý z nás môže hneď teraz urobiť veci lepšie. Prečo? Lebo každého z nás, sa to týka.

„Dnes už nejde len o ľadové medvede, ani o naše deti, či vnúčatá. Ide o to, aby sme dokázali na planéte prežiť, aby sme nemuseli bojovať o zvyšky úrodnej pôdy, aby sme nemuseli viesť vojny o vodu a aby sme sa nebáli, že naše posledné útočisko budú protiatómové kryty,“ Alexander Ač, Ústav výskumu globálnej zmeny, Akadémia vied ČR.

Odborníci tvrdia, že my obyčajní ľudia, nikdy nedokážeme úplne porozumieť všetkým faktom a súvislostiam. Sú tak komplexné a náročné. Čo by sme ale pochopiť mohli, je fakt, že nič nefunguje večne, všetko má nejaké pravidlá, nejaké hranice a ak sa niečo deje, má to aj svoje príčiny. Ak chceme vedieť viac, namiesto vlastných názorov a myšlienkových pochodov, či názorov ostatných laikov, tu máme exaktnú vedu a dôveryhodné zdroje, ktoré nás dokážu dostať obrazu. Chce to len záujem, čas a ochotu porozumieť.

Musíme si priznať, že stojíme pred situáciou, ktorú, ako moderná spoločnosť, vlastne vôbec nepoznáme a nevieme presne, ako sa s ňou vysporiadať. Nádej ale prinášajú napríklad progresívne ekologicky mysliace komunity, osady, či mestá, ktoré spájajú svoje sily, smerujú k ohľaduplnejšiemu životnému štýlu, snažia sa využívať obnoviteľné zdroje energie, podporovať domácu ekonomiku, lokálne poľnohospodárstvo, vzdelávajú generácie o súvislostiach, učia ich rešpektu voči všetkému, živému, voči hodnote života. Inšpiratívne projekty môžeme nájsť vo viacerých krajinách. Bez systémových riešení a verejného tlaku na kompetentných, bez tlaku na radikálnu zmenu dopytu a ponuky však nemáme žiadnu šancu na lepšiu budúcnosť.