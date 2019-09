Klaudia Fiolová

Včera o 20:19 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Sociológ Vašečka: Zaočkovanosť v Bratislave je nižšia než v rómskych osadách. Časť viny nesú lekári

Diskusiu o očkovaní, ktorú dnes na Slovensku vedieme, považuje Michal Vašečka za nesmierne zničujúcu. Ukazuje sa podľa neho, že ľudia nie sú schopní počúvať argumenty druhej strany.

BRATISLAVA 1. septembra - Na Slovensku sa už pred časom začali objavovať rôzne antivakcinačné iniciatívy a hnutia. Ich cieľom je zneistiť obyvateľstvo v otázke očkovania proti rôznym druhom ochorení. A hoci snaha o diskusiu napríklad na tému zdravotných komplikácií, ktoré môže, ale nemusí to-ktoré očkovanie spôsobiť, je úplne legitímna, antivakcinačné hnutia a iniciatívy často pracujú aj s neoverenými či častokrát otvorene lživými argumentami, ktoré k zdravej diskusii neprispievajú a skôr spôsobujú šírenie poplašných správ a s tým súvisí hrozba návratu ochorení, ktoré sme už dlhé roky považovali za prekonané.

Zaujímalo nás, prečo ľudia šíria podobné myšlienky a predovšetkým prečo sú niektorí ľudia ochotní takýmto informáciám, šíriacim sa najmä na sociálnych sieťach, uveriť. Odpovede na tieto otázky sme v redakcii Dobrých novín hľadali v spolupráci so sociológom Michalom Vašečkom.

Keby nebolo internetu, ľudí odmietajúcich očkovanie by vysmiali

Antivakcinačné hnutia v tej podobe, ako ich poznáme dnes, sú podľa Michala Vašečku pomerne novou záležitosťou, odpor voči očkovaniu ale podľa neho nie je nič nové. V minulosti to však podľa neho bola pomerne normálna reakcia spoločnosti. „V minulosti to nebola taká hystéria, bola to v celku normálna reakcia. Keď sa s očkovaním začínalo, malo rôzne, aj negatívne dopady. Boli aj ľudia, ktorí po očkovaní zomreli. Niektorí skôr narodení si dokonca možno aj pamätajú, akým spôsobom sa očkovalo. Napríklad očkovanie proti tubere bolo pomerne dramatické, ja sám mám dodnes jazvu na pleci... Ale existoval určitý konsenzus, že očkovanie je dobrá vec, ktorá zo spoločnosti odstránila choroby, ktoré boli síce zničujúce, ale v podstate banálnymi postupmi liečiteľné,“ pripomína začiatky očkovaní sociológ Michal Vašečka. Avšak práve spomínaný konsenzus začal byť podľa Vašečku postupne rozbíjaný približne krátko po roku 1989 a ešte viac tomu napomohlo rozšírenie internetu a sociálnych sietí. Nasledovala podľa neho hystéria vyvolaná najmä rodičmi, ktorí nie vždy vedeli správne vyhodnotiť pravdivosť informácií na internete. Podľa Vašečku inde vo svete nie je situácia okolo antivakcinačných hnutí taká dramatická, ako na Slovensku. „Na Slovensku sa rozpadol konsenzus, že očkovanie je nevyhnutné a že štát si ho musí vynucovať,“ myslí si sociológ.

Sociológ Michal Vašečka. Foto: adn

Podľa sociológa práve rozšírenie internetu povzbudilo šírenie antivakcinačných myšlienok. „Dovtedy si ľudia odmietajúci očkovanie mohli myslieť, že ich názory sú marginálne. Alebo by ich ktosi na káve za podobné reči vysmial. Títo ľudia však zrazu našli oporu v internete,“ tvrdí Michal Vašečka a pomáha si príkladom: „Ľudia, ktorí veria, že Zem je plochá, sú v skutočnosti úplne marginálni, ale vďaka internetu sa našli a zrazu ich boli stovky, tisíce... A tým pádom sa marginálny a hlúpy názor z ich uhlu pohľadu stal prijateľným. Zistili, že nie sú sami. A to isté sa stalo aj v prípade boja proti očkovaniu.“

Ľudia nevedia diskutovať, debata o očkovaní je dnes čisto ideologická a nesmierne zničujúca

Problém však Vašečka vidí aj v tom, že spoločnosť sa v názore na očkovanie rozdelila do dvoch názorovo vyhranených táborov. „Jeden pohľad - musíme očkovať bez diskusie, to častokrát prinášajú lekári. A druhý pohľad - štát nás núti do niečoho, na čo nemá právo. Mne sa však zdá celkom legitímne diskutovať o tom, v ktorom veku očkovať, či spájať očkovacie látky tak, ako sa spájajú, či očkovať proti niektorým chorobám, ktoré sú v podstate banálne a nič by sa nestalo, keby si tým deti prešli... A keď sa pozriete na internet, zistíte, že ľudia už o týchto veciach nevedia diskutovať. Je to podobne ideologická debata ako pro-life a pro-choice. A človek, ktorý sa do toho snaží vniesť pokojnú atmosféru, neprikláňa sa ani k jednej z tých radikálnych strán, zostane nepochopený,“ konštatuje Vašečka.

Diskusiu o očkovaní, ktorú dnes na Slovensku vedieme, preto Vašečka považuje za nesmierne zničujúcu pre duševné aj fyzické zdravie krajiny. Ukazuje sa podľa neho, že ľudia nie sú schopní počúvať argumenty druhej strany.

Vašečka však zdôrazňuje, že tento problém je obojstranný. „Vidím aj to, ako lekári nepočúvajú obavy niektorých rodičov napríklad z toho, že ich dieťa môže po očkovaní utrpieť nejaké závažné dôsledky a nie sú ochotní ani schopní argumentovať a presvedčiť tých rodičov,“ povedal pre Dobré noviny Michal Vašečka.

Zároveň však Michal Vašečka priznáva, že plne rozumie, že sa lekárom do takýchto diskusií veľmi nechce. Spomína si totiž na situáciu, keď bol slávny astronóm Jiří Grygar pozvaný do diskusie s prívržencom teórie o plochej Zemi. „A kto si myslíte, že tú debatu vyhral? Nuž, Grygar to nebol. Lebo on v jednej chvíli skrátka prestal byť schopný vôbec reagovať na veci, ktoré nedávali zmysel. V tej chvíli bolo treba povedať niečo, čoho ten slušný a korektný pán Grygar nebol schopný: ‚Prepáčte, ale vy sa naozaj musíte vrátiť na základnú školu. Toto sa preberá v štvrtom ročníku základnej školy a vy ste mali dostať päťku, pretože neovládate základné veci.‘ Takže ja rozumiem, že niektorí lekári nemajú chuť do toho ísť, ale budeme to musieť robiť, pretože dnes sme v absurdnej situácii, že v Bratislave, v pomerne liberálnom a otvorenom meste, je miera zaočkovanosti nižšia ako vo väčšine rómskych osád na východnom Slovensku. Pritom pred dvadsiatimi rokmi bola miera zaočkovanosti v Petržalke blízka sto percentám,“ upozorňuje Vašečka.

Naši predkovia sa neočkovali a prežili...

Za jeden z omylov považuje Michal Vašečka snahu niektorých rodičov o akýsi „návrat k prirodzenosti“. Za nesprávne považuje postoje rodičov, podľa ktorých si naši rodičia vedeli poradiť aj bez očkovania a prežili. „Mimochodom, to nie je tak celkom pravda. Pozrite sa len do svojej rodinnej histórie - napríklad tri generácie dozadu - z rozprávania svojich pra-pra-prarodičov možno zistiť, z koľkých detí boli a koľko z tých detí sa dožilo dospelosti. Ja za seba môžem povedať veľmi presne, že môj pra-prastarý otec, ktorý bojoval na Pijave v roku 1918, bol z jedenástich detí a dospelosti sa dožili traja. Prečo? Pretože väčšina z jeho súrodencov zomrela vo veku do jedného roku na banálne choroby, voči ktorým sa dnes očkuje,“ prezrádza Michal Vašečka.

Prečítajte si tiež:

Osýpky rastú raketovo. Európa rieši 100-tisíc prípadov a desiatky úmrtí (Seznam Zprávy)

Na internete si každý môže napísať, čo chce. Prečo by sme tomu mali veriť?

Internet je podobne ako oheň dobrý služobník, ale zlý pán. Za jeho najväčšiu slabinu Michal Vašečka považuje to, že naň môže ktokoľvek napísať čokoľvek. „Napíše tam aj Jožko, ktorý má skončenú základnú školu. Jožko má právo napísať svoj názor. Ale keď sto ľudí, ktorí tomu rozumejú, napíše, že očkovanie síce môže mať niektoré veľmi drobné bočné efekty, ale je správne očkovať, mám tendenciu tým expertom veriť. Rozhodne viac ako tomu Jožkovi, ktorý napíše na internet niečo iné a pritom na to nemá vzdelanie,“ hovorí Michal Vašečka a zdôrazňuje, že sa skončila éra dôvery k expertom. „Ja nemôžem rozumieť všetkému, čo sa okolo mňa deje, preto som donútený veriť expertom. Takto to fungovalo vždy v minulosti. Problém je, že ak sa nám rozpadne dôvera k expertným systémom, tak v podstate tá moderná spoločnosť končí, lebo zrazu neplatí nič,“ upozorňuje Vašečka.

Sociológ Michal Vašečka. Foto: adn

Napriek tomu si však Vašečka myslí, že postoj človeka ku konšpiráciám a napríklad aj antivakcinačným hnutiam nesúvisí s jeho vzdelaním. „Bolo by stigmatizujúce tvrdiť, že ľudia s nízkym vzdelaním majú tendenciu veriť konšpiračným teóriám. Dokonca si myslím, že sa ukazuje pravý opak. Existujú štúdie, ktoré dokazujú, že mnohí vzdelaní ľudia majú tendenciu podliehať konšpiračným tézam omnoho viac ako ľudia menej vzdelaní. Platí to však viac o ľuďoch s technickým vzdelaním. Takže to nie je ani tak o úrovni vzdelania, ako skôr o jeho type,“ tvrdí Vašečka.

Ako z toho von?

Michal Vašečka si myslí, že štát si aktuálne nevie efektívne vynútiť to, aby bolo obyvateľstvo zaočkované a chránilo sa tak pred mnohými chorobami. Inšpiráciu však vidí v zahraničí.

Michal Vašečka absolvoval pred niekoľkými rokmi pobyt v Spojených štátoch amerických spolu so svojou rodinou. „Sedemročnú dcéru som chcel umiestniť na istý čas do miestnej školy. Kým sme ale nepriniesli veľmi komplexný papier o jej očkovaniach, tak do tej školy jednoducho nemohla nastúpiť,“ spomína Vašečka, ale zároveň upozorňuje, že predpokladom pre takýto postup je to, aby mala spoločnosť vydiskutované legitímne otázky, ktoré si kladú rodičia a na ktoré podľa Vašečkovho názoru lekári neodpovedajú dobre.

Viac sa dozviete z priloženého videorozhovoru.