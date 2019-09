Inzercia

Dnes o 06:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jednorazové plasty na Slovensku dostanú červenú. Čo ich nahradí?

Jednorazové plastové obaly ako PET fľaše, slamky, vatové tyčinky, príbory a taniere predstavujú pre životné prostredie mimoriadnu záťaž a môžu sa rozkladať až stovky rokov.

Bojovať proti jednorazovým plastom a nadmernému znečisťovaniu prírody je povinnosťou všetkých krajín. Slovensko za nimi nijako nezaostáva a podniká ďalšie kroky k zlepšeniu environmentu. Už od roku 2021 u nás vďaka tomu bude platiť zákaz predaja jednorazových plastových výrobkov. Za čistotu v krajine však zodpovedajú najmä jej obyvatelia. Začať musí preto každý od seba a v rámci svojich možností urobiť všetko pre to, aby naše životné prostredie zostalo zachované aj pre ďalšie generácie.

Foto: adn

S čím sa budeme musieť rozlúčiť?

Jednorazové plastové obaly ako PET fľaše, slamky, vatové tyčinky, príbory a taniere predstavujú pre životné prostredie mimoriadnu záťaž a môžu sa rozkladať až stovky rokov. Často však nekončia len na skládkach, ale dostávajú sa do ekosystému a ohrozujú život zvierat. Bojovať za ich obmedzenie sa rozhodla aj naša vláda. Nedávno preto podporila novelu zákona, ktorou chce Ministerstvo životného prostredia SR zakázať od roku 2021 uvádzanie jednorazových plastových výrobkov na slovenský trh.

Kľúčom sú prírodné a opakovane využiteľné materiály

Na pultoch obchodov sa už teraz začínajú objavovať produkty na jedno použitie, ktoré sú vyrobené z papiera alebo dokonca na báze rastlinných škrobov, vďaka čomu sa dajú kompostovať. Obaly z takýchto materiálov však nie sú vhodné pre balenie nápojov. PET fľaše pritom tvoria zásadnú časť plastového odpadu. Eliminovať ich používanie sa však tiež dá, navyše aj štýlovo a chutne. Namiesto desiatok balených vôd z obchodu si stačí zabezpečiť jednu praktickú fľašu vhodnú na dlhodobé používanie. Do nej si môžete pripraviť nápoj podľa vlastnej chuti. Vďaka tomu budete mať pod kontrolou, čo pijete, vyhnete sa množstvu cukru v balených vodách a podporíte ochranu prírody.

Nahraďte PET fľaše opakovane využiteľnými materiálmi

Foto: adn

Značka SodaStream nedávno predstavila nový koncept fliaš My Only Bottle, ktoré sú praktické, dizajnové, a zároveň kompatibilné s prístrojom na prípravu perlivej vody. Ich hlavnou myšlienkou je vytvoriť ekologickú alternatívu k baleným sýteným nápojom z obchodu. Ak by mal každý človek svoju vlastnú, opakovane využiteľnú fľašu, ktorú bude používať počas celého roka, Slovensko by sme spoločne odľahčili od takmer miliardy PET fliaš. Do fľaše My Only Bottle si s prístrojom SodaStream pripravíte perlivú vodu za pár sekúnd a môžete si ju zobrať so sebou aj na cesty, do práce či do fitka. Ochutiť sa dá bylinkami, čerstvým ovocím, alebo kvapkou sirupu z ponuky SodaStream. Pri takto pripravenom nápoji budete mať navyše istotu, že nestál týždne v skladoch. Nevýhoda PET fliaš je aj v tom, že pri opakovanom používaní strácajú svoj tvar a vylučujú do tekutiny škodlivú látku BPA. Fľaša MY Only Bottle zostane aj po mesiacoch používania rovnako štýlová a navyše zdravotne nezávadná. Je preto ideálnym riešením ako pomôcť planéte, a zároveň myslieť aj na svoje vlastné zdravie.

Viac na www.sodastream.sk.